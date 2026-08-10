Un'esplosione si è verificata questa notte a Bruxelles, intorno alle 3.45, davanti a un'abitazione di Rue Père Damien, a Evere. L'episodio è stato confermato dal portavoce dei vigili del fuoco di Bruxelles all'agenzia Belga.

Nessun ferito, una persona sotto shock

L'esplosione non ha provocato feriti. Una persona, rimasta sotto shock, è stata soccorsa sul posto.

Il deflagrazione ha invece causato danni alla facciata e alla porta d'ingresso dell'edificio davanti al quale si è verificata l'esplosione.

Ancora da chiarire le cause

Le cause esatte dell'esplosione non sono ancora state rese note.

Evere, nella Regione di Bruxelles-Capitale, ospita anche il quartier generale della Nato, situato a circa due chilometri dal luogo dell'esplosione. Nella zona risiedono spesso funzionari dell'Alleanza.