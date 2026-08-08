Il Comune di Aosta ha avviato una serie di azioni concrete per migliorare la vivibilità della zona di via Festaz, rispondendo alle numerose segnalazioni pervenute da residenti e attività commerciali. Le criticità evidenziate riguardano principalmente episodi di disturbo della quiete pubblica, degrado urbano e assembramenti nelle ore serali e notturne, che impattano sulla qualità della vita nel quartiere.

La vicesindaca di Aosta, Valeria Fadda, ha illustrato l’approccio adottato, sottolineando l’importanza di un intervento olistico. “Credo sia importante non ridurre tutto al solo tema dei controlli,” ha dichiarato Fadda.

“L'obiettivo è capire quali siano le criticità reali della zona e intervenire in modo mirato, mettendo insieme presidio, videosorveglianza, pulizia e attenzione al decoro. È un lavoro che continueremo a fare nelle prossime settimane, verificando anche l'efficacia delle misure già adottate.”

Interventi mirati per la sicurezza e il decoro in via Festaz

Tra le misure immediate, il Comune ha intensificato la presenza della Polizia locale, aumentando i passaggi e i controlli lungo via Festaz e nelle aree limitrofe. Un tassello fondamentale di questa strategia è l’installazione di una nuova telecamera di videosorveglianza nei pressi della Torre del Lebbroso, già pienamente operativa. Parallelamente, è stata richiesta alla ditta Quendoz una maggiore frequenza negli interventi di pulizia della strada e una più attenta cura del decoro dell'intera area.

La vicesindaca Fadda ha ribadito l'impegno dell'amministrazione: “Le segnalazioni che arrivano da chi vive e lavora in questa zona vanno ascoltate e prese sul serio. Ci siamo mossi subito sulle cose che potevano essere fatte in tempi brevi e continueremo a lavorare anche sugli interventi che richiedono più tempo,” ha aggiunto, evidenziando la volontà di affrontare sia le problematiche contingenti sia quelle a lungo termine.

Aosta si dota di un sistema di videosorveglianza all'avanguardia

Questi interventi specifici in via Festaz si inseriscono in un più ampio progetto di potenziamento della videosorveglianza comunale che ha interessato l'intera città di Aosta. Dal 22 dicembre, infatti, sono entrate in funzione oltre 70 nuove telecamere, ampliando significativamente il sistema di monitoraggio urbano.

Questi dispositivi, frutto di un progetto curato dalla società partecipata In.Va., superano l'iniziale previsione di 54 unità e sono stati installati in diverse zone strategiche.

Oltre a via Festaz, la copertura include l’area dell’autostazione di via Carrel, i Giardini Lussu (dove si concentra il maggior numero di dispositivi, circa 30, a seguito di passati episodi di microcriminalità), i tratti di mura romane in via Matteotti e presso la Tour du Pailleron, via Vevey, via Ribitel, viale Conseil des Commis e diverse postazioni nel centro storico, tra cui piazza Giovanni XXIII e l’imbocco di via del Collegio Saint-Bénin.

Le nuove telecamere sono dotate di tecnologia avanzata, garantendo una risoluzione superiore e riprese a colori dettagliate fino al crepuscolo.

Un sensore di luminosità attiva automaticamente la modalità a infrarossi, assicurando un'elevata sensibilità e chiarezza anche nelle ore notturne. L'obiettivo complessivo è rafforzare il presidio del territorio e affiancare agli interventi di pulizia e decoro un sistema di sicurezza più robusto, rispondendo in modo concreto alle esigenze di vivibilità espresse dalla comunità.