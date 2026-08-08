Un incidente mortale sul lavoro ha funestato la tarda serata di ieri a Capalle, nel comune di Campi Bisenzio (Firenze). La vittima, un uomo di 61 anni originario dello Sri Lanka, è deceduto in un'azienda di imballaggi e contenitori in plastica. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte, attivando i soccorsi.

Dinamica e interventi sul luogo

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente si è verificato mentre il lavoratore movimentava materiale con un muletto. Per ragioni da chiarire, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo, rimanendo travolto dal ribaltamento di un pallet adiacente.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno constatato il decesso, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

Le indagini per accertare cause e responsabilità sono state avviate dal personale di prevenzione infortuni sul lavoro della Asl Toscana centro. Carabinieri e vigili del fuoco hanno condotto i rilievi per ricostruire la dinamica.

Sicurezza sul lavoro: un allarme regionale

Questo drammatico episodio a Capalle è il secondo incidente mortale sul lavoro in Toscana in appena quattro giorni. Mercoledì precedente, un lavoratore di 44 anni aveva perso la vita a Carrara, in una ditta del settore marmifero. Questi eventi sottolineano l'urgenza di una vigilanza costante e di un rafforzamento delle misure di sicurezza sul lavoro, per prevenire ulteriori tragedie e tutelare l'integrità dei lavoratori.

La prevenzione degli infortuni sul lavoro è una competenza chiave della Asl Toscana centro, che opera nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. L'azienda sanitaria svolge vigilanza, controllo e promozione della sicurezza, intervenendo in caso di incidenti e collaborando con le autorità per accertare le cause e implementare strategie di prevenzione, mirando ad ambienti lavorativi più sicuri.