Un uomo è stato arrestato a San Mauro Marchesato dai carabinieri di Petilia Policastro per maltrattamenti nei confronti della propria convivente. L'intervento dei militari è avvenuto mentre l'uomo si trovava nei pressi della sua autovettura con la donna. Con un atteggiamento aggressivo e minaccioso, ha colpito con un pugno il finestrino posteriore del veicolo, rivolgendo alla compagna ripetute minacce di morte. Nonostante la presenza dei carabinieri e i tentativi di calmarlo, l'aggressore ha cercato più volte di raggiungere la vittima, manifestando l'intenzione di proseguire.

Di fronte a tale condotta, i militari hanno proceduto all'immediato arresto. Su disposizione della Procura, guidata da Domenico Guarascio, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Crotone.

L'intervento e le procedure legali

L'episodio rientra nelle attività di prevenzione e repressione dei reati contro le persone, in particolare i maltrattamenti in ambito familiare. L'intervento tempestivo dei carabinieri è stato cruciale per evitare conseguenze più gravi e tutelare l'incolumità della vittima. La Procura, guidata da Domenico Guarascio, ha disposto l'immediato trasferimento dell'uomo presso la casa circondariale di Crotone, sottolineando la serietà di tali reati.

Misure cautelari e protezione delle vittime

In casi analoghi, le autorità giudiziarie possono adottare misure cautelari specifiche, come il divieto di avvicinamento alle persone offese. Questo strumento è essenziale per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza delle vittime. Secondo la normativa vigente, il divieto di avvicinamento può essere disposto dal giudice nei confronti di chi si renda responsabile di maltrattamenti o minacce in ambito familiare, come già applicato in altri contesti calabresi. Tali disposizioni rafforzano il contrasto alla violenza domestica e la protezione delle vittime.