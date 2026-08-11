Assonidi Confcommercio Genova ha presentato alla Regione Liguria un pacchetto di proposte mirate alla revisione del Manuale autorizzativo dei servizi educativi per la prima infanzia. L'iniziativa nasce in un periodo di crescente carenza di personale qualificato nel settore dei servizi educativi 0-3 anni, rendendo urgenti interventi per la continuità e la qualità dell'offerta. Le richieste chiave comprendono l'estensione del riconoscimento dei titoli di studio per gli educatori, una revisione dei rapporti numerici tra educatori e bambini, l'adeguamento di alcuni requisiti strutturali e l'introduzione di misure transitorie a supporto degli operatori.

Queste proposte sono il frutto di un dialogo approfondito tra Assonidi, i gestori dei servizi educativi e il coordinamento territoriale. L'obiettivo è individuare soluzioni concrete e sostenibili per garantire la continuità dei servizi e salvaguardarne l'eccellenza educativa. Un punto di primaria importanza è il pieno riconoscimento della specificità dei servizi educativi per la prima infanzia. Si chiede di superare un'impostazione prevalentemente sanitaria a favore di una disciplina autonoma, costruita sulle peculiari caratteristiche pedagogiche, educative e organizzative proprie dei servizi dedicati alla fascia 0-3 anni.

Le proposte chiave per il settore

Tra le modifiche avanzate, Assonidi Confcommercio Genova sottolinea l'importanza di adeguare i rapporti numerici tra educatori e bambini e di rivedere alcuni requisiti strutturali dei servizi.

È inoltre fondamentale prevedere misure transitorie efficaci per affrontare la carenza di personale qualificato. Davide Bettoni, presidente di Assonidi Confcommercio Genova, ha evidenziato che il confronto con la Regione Liguria è un passo significativo, ma è ora indispensabile che le esigenze emerse dal territorio trovino risposte concrete nel nuovo Manuale. I gestori, infatti, affrontano difficoltà reali, prima fra tutte la grave mancanza di personale. Chiedono, pertanto, regole che assicurino standard elevati di qualità e sicurezza, ma che siano al contempo applicabili e sostenibili nella gestione quotidiana. L'obiettivo primario di queste proposte è tutelare i bambini e le famiglie, garantendo la continuità e la sostenibilità dei servizi educativi 0-3.

Il ruolo del Manuale autorizzativo

Il Manuale autorizzativo dei servizi educativi per la prima infanzia in Liguria costituisce il riferimento normativo e operativo per l'organizzazione, la gestione e il controllo dei servizi rivolti ai bambini da zero a tre anni. Il documento definisce aspetti cruciali quali i requisiti strutturali, i titoli di studio richiesti al personale, i rapporti numerici tra educatori e bambini e le procedure di autorizzazione e vigilanza. La revisione di questo Manuale è al centro del dialogo tra le associazioni di categoria e la Regione Liguria, con l'intento di allineare la normativa alle attuali necessità del settore e di assicurare l'alta qualità e la continuità dei servizi offerti alle famiglie liguri.