Una grave indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Monza ha rivelato un quadro preoccupante di maltrattamenti all'interno di un asilo nido nella provincia di Monza e Brianza. Le accuse includono punizioni degradanti, significative carenze nell'accudimento, somministrazione inadeguata di cibo e acqua, e approcci fisici inopportuni nei confronti di bambini di età compresa tra pochi mesi e tre anni. L'inchiesta, avviata lo scorso aprile, ha già portato all'applicazione di misure cautelari: la titolare quarantaduenne della struttura e un'educatrice ventiquattrenne sono state poste agli arresti domiciliari.

L'ordinanza cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Monza su richiesta della Procura, contesta i reati di maltrattamenti e di esercizio abusivo della professione. Gli accertamenti investigativi hanno evidenziato che le condotte denigratorie e coercitive messe in atto si accompagnavano a una palese mancanza dei titoli abilitativi necessari. In particolare, è emerso che l'educatrice ventiquattrenne operava nella struttura da gennaio senza possedere alcuna qualifica specifica, una grave omissione contestata anche alla titolare dell'asilo, che ne ha impiegato le prestazioni per un periodo di sette mesi. Alla stessa educatrice più giovane sono inoltre attribuiti approcci fisici eccessivamente vigorosi e inappropriati verso alcuni dei piccoli ospiti, i quali manifestavano un evidente stato di disagio.

Le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione, scaturita dalle reazioni e dai comportamenti anomali osservati in alcuni dei bambini.

Le operazioni e le ulteriori indagini

Le operazioni di polizia, condotte all'alba, hanno interessato diverse province, tra cui Monza, Bergamo e Parma. Gli agenti hanno eseguito perquisizioni approfondite sia nelle abitazioni delle persone indagate sia all'interno della struttura dell'asilo nido. Oltre alla titolare e all'educatrice già sottoposte agli arresti domiciliari, l'inchiesta vede coinvolte a piede libero altre due educatrici, rispettivamente di trentadue e quarantanove anni. L'intero impianto investigativo ha continuato a mettere in luce la persistenza di abituali condotte denigratorie e coercitive, confermando ulteriormente la grave carenza dei necessari titoli abilitativi per svolgere la professione educativa.

I requisiti professionali per gli educatori

È fondamentale sottolineare che, in base alla normativa vigente, l'esercizio della professione di educatore in un asilo nido richiede il possesso di specifici titoli di studio e abilitazioni. La legislazione regionale, come quella della Lombardia, stabilisce chiaramente che il personale educativo deve aver conseguito una laurea in Scienze dell'educazione o titoli equipollenti, oltre ad aver completato percorsi formativi riconosciuti e certificati. La mancata osservanza di questi requisiti non solo configura l'esercizio abusivo della professione, ma può anche comportare l'applicazione di significative sanzioni sia amministrative che penali, a tutela della qualità del servizio e, soprattutto, della sicurezza e del benessere dei minori.