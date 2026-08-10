La nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria, un'infrastruttura strategica per il Corridoio europeo Scandinavo–Mediterraneo, registra un significativo doppio avanzamento nel Lotto 1A Battipaglia–Romagnano. Questo sviluppo è fondamentale per rafforzare i collegamenti tra il Mezzogiorno e il resto del Paese, con il completamento dello scavo della galleria Serra Lunga e l'avvio delle attività nella galleria Sicignano.

Avanzamento dei lavori sul Lotto 1A

Sul fronte dei cantieri, la Tunnel Boring Machine (TBM) Leucosia, una delle frese meccanizzate più grandi d'Europa, ha completato con successo lo scavo della galleria naturale Serra Lunga.

Contemporaneamente, la TBM Mireille ha avviato le operazioni nella galleria Sicignano. Questo progressivo sviluppo conferma l'impegno di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), committente dell'opera, che ha affidato i lavori al Consorzio Xenia, composto da Webuild, FS Rail Construction, Ghella e Tunnel Pro, con la direzione lavori di FS Engineering. L'investimento complessivo per questa fase ammonta a circa 2,9 miliardi di euro.

La galleria Serra Lunga, con i suoi circa 800 metri di lunghezza, è la seconda galleria completata nel Lotto 1A, dopo Caterina. Durante lo scavo, Leucosia ha anche realizzato il rivestimento definitivo, posando oltre 2.900 conci prefabbricati. La TBM Mireille è ora impegnata nello scavo della galleria Sicignano, che si estende per oltre 2,5 chilometri tra i comuni di Buccino e Sicignano degli Alburni.

I lavori procedono su più fronti: sono in corso gli scavi delle gallerie Saginara e Piano Grasso, mentre avanzano le lavorazioni della galleria naturale Cerreta e delle prime gallerie artificiali. Parallelamente, prosegue la realizzazione dei viadotti che accompagneranno il tracciato e faciliteranno le movimentazioni delle TBM. Il Lotto 1A prevede la realizzazione di circa 35 chilometri di nuova linea ferroviaria, che includono complessivamente 20 gallerie e 19 viadotti.

Benefici e contesto del progetto

La nuova linea AV/AC Salerno–Reggio Calabria è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo Ten‑T Scandinavo–Mediterraneo e mira a migliorare l'accessibilità di importanti territori come il Cilento, il Vallo di Diano, la costa ionica, l'alto e basso Cosentino e l'area del Reggino.

Il progetto è strutturato in lotti funzionali, con il Lotto 1A interamente finanziato anche con risorse del PNRR.

Per i lotti successivi, quali il 1b Romagnano‑Buonabitacolo e il 1c Buonabitacolo‑Praja, sono in corso gli iter autorizzativi, mentre il lotto 2 Praja‑Paola si trova nella fase di progettazione. È stata inoltre aggiudicata la gara per il raddoppio della Galleria Santomarco, un intervento dal valore di 1,6 miliardi di euro. Prosegue anche la progettazione dei lotti 4 Paola‑Lamezia, 5 Lamezia‑Gioia Tauro e 6 Gioia Tauro–Villa San Giovanni.

Una volta completata, l'opera consentirà di ridurre significativamente i tempi di viaggio tra Roma e Reggio Calabria, incrementare l'offerta dei servizi Alta Velocità e migliorare la regolarità, l'affidabilità e la qualità dei collegamenti.

Benefici sostanziali sono attesi anche per il traffico merci, grazie al potenziamento dei collegamenti ferroviari da e verso il porto di Gioia Tauro, un hub strategico per la logistica nazionale e internazionale. L'infrastruttura contribuirà a ridurre i divari territoriali, potenziando la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno e favorendo la crescita economica e turistica delle aree interessate.