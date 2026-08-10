La Polizia Postale ha eseguito un arresto significativo nel Trevigiano, fermando un uomo di 57 anni con l'accusa di detenzione e produzione di materiale pedopornografico. L'operazione, avvenuta il 10 agosto 2026, segna un precedente inquietante per la Marca trevigiana: è il primo caso in cui le immagini di abusi su minori sono state generate attraverso l'uso di intelligenza artificiale. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Venezia, l'autorità giudiziaria competente per i reati informatici.

Il sequestro e i precedenti dell'indagato

Le perquisizioni condotte dagli agenti hanno portato al sequestro di due computer.

All'interno di questi dispositivi, protetti da password, sono stati rinvenuti oltre 300 file di natura pedopornografica. Le indagini hanno rivelato che una parte di queste immagini era stata prodotta dall'indagato stesso, utilizzando sistemi di intelligenza artificiale, appena pochi giorni prima del suo fermo. Questo dettaglio sottolinea la rapidità e l'evoluzione delle tecniche impiegate per la creazione di materiale illecito.

L'uomo, di 57 anni, non era sconosciuto alle Forze dell'Ordine. Aveva già precedenti specifici per reati sessuali su minori e per droga, essendo stato arrestato nel 2018 con un ingente quantitativo di otto chili di cocaina. La sua condizione di recidivo ha ulteriormente aggravato la sua posizione, portando all'esecuzione dell'arresto anche su questa base.

L'impegno delle autorità contro la cyberpedopornografia

La Procura di Venezia si conferma un attore chiave nella lotta ai reati informatici e nel contrasto alla pedopornografia online. Le sue attività investigative sono supportate e coordinate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Veneto (COSC), che opera in stretta sinergia con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) della Polizia Postale. Questi organismi sono fondamentali per la gestione delle indagini e per l'esecuzione delle operazioni di sequestro di dispositivi informatici, essenziali per raccogliere prove.

L'azione di tali enti si basa su sofisticate metodologie, che includono la cyber-investigazione e l'analisi forense dei flussi telematici.

Tali tecniche permettono di identificare i responsabili e di ricostruire la rete di eventuali collegamenti con circuiti nazionali e internazionali dedicati alla diffusione di materiale illecito. L'obiettivo è smantellare queste reti e proteggere i minori.

L'operazione nel Trevigiano, con il suo innovativo aspetto legato all'intelligenza artificiale, riafferma l'impegno costante della Polizia Postale e delle procure competenti. Esse continuano a essere in prima linea nel contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori attraverso la rete e nella prevenzione della diffusione di contenuti generati con le nuove tecnologie, come appunto l'AI, che presentano sfide sempre più complesse per le forze dell'ordine.