La Guardia di Finanza di Padova ha portato a termine un'importante operazione contro il traffico illecito di carburanti, sequestrando 33mila litri di benzina di contrabbando. L'intervento ha visto il fermo di un autoarticolato e la denuncia del conducente, accusato di contrabbando di prodotti petroliferi. Il mezzo pesante, proveniente dalla Polonia, era entrato in Italia attraverso il valico di Tarvisio ed è stato intercettato dai finanzieri del Gruppo di Padova, con il supporto della polizia stradale di Padova e Venezia, durante un controllo di routine.

Il conducente, di nazionalità ungherese, aveva dichiarato falsamente di trasportare solvente, proveniente da una raffineria del Nord Europa e destinato alla Grecia. Tuttavia, le analisi approfondite condotte dal Laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia-Marghera hanno inequivocabilmente confermato che il carico era in realtà benzina. Questa frode ha permesso di evadere un'accisa stimata in oltre 15mila euro.

Per il conducente si prospettano gravi conseguenze legali: rischia una pena detentiva fino a cinque anni di reclusione e una sanzione pecuniaria che può variare tra i 31mila e i 156mila euro. L'autoarticolato e l'intero carico di carburante sono stati posti sotto sequestro, a conferma della serietà dell'illecito.

Il contrasto al traffico illecito di carburanti

Questa operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto che la Guardia di Finanza di Padova conduce regolarmente per arginare il traffico illecito di prodotti petroliferi. L'obiettivo primario è duplice: tutelare le entrate fiscali dello Stato, gravemente compromesse da tali pratiche, e garantire una corretta concorrenza nel settore dei carburanti, spesso alterata da chi evade le imposte. I controlli, spesso eseguiti in collaborazione con la Polizia Stradale, sono meticolosi e prevedono l'analisi tecnica dei prodotti trasportati, la verifica scrupolosa dei documenti di accompagnamento e un attento monitoraggio degli itinerari seguiti dai mezzi pesanti, per individuare eventuali anomalie o tentativi di frode.