Sono iniziate questa mattina a Bolzano le operazioni di sgombero degli accampamenti abusivi situati lungo le rive del fiume Isarco, nel tratto cittadino. L'intervento, comunicato dal Comune di Bolzano, ha come obiettivo la messa in sicurezza delle aree interessate e si prevede che proseguirà per alcuni giorni, data la natura complessa delle attività.

Coordinamento e obiettivi dell'intervento sulle rive dell'Isarco

Questa attività è condotta dal Comune di Bolzano in stretta collaborazione con diversi enti. I Bacini Montani forniscono un supporto operativo fondamentale, mentre SEAB si occupa delle attività di propria competenza.

Il Nucleo di Sicurezza Urbana della Polizia Locale partecipa attivamente, garantendo il coordinamento sul campo. L'intera operazione è stata concordata e pianificata nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'obiettivo primario è il ripristino delle condizioni di sicurezza, il decoro e la piena fruibilità delle aree lungo le sponde del fiume, un patrimonio essenziale per la comunità bolzanina.

Modalità operative e la prosecuzione dei lavori

Le operazioni di sgombero prevedono l'utilizzo di mezzi e attrezzature specifiche per la rimozione di tutti i materiali presenti negli accampamenti abusivi. Per assicurare lo svolgimento delle attività in condizioni di massima sicurezza, i lavori proseguiranno in modo coordinato nei prossimi giorni.

La sinergia tra il Comune di Bolzano, i Bacini Montani, SEAB e la Polizia Locale è cruciale per garantire non solo la sicurezza delle rive, ma anche il successo completo della rimozione degli accampamenti abusivi, restituendo alla cittadinanza spazi riqualificati e sicuri.