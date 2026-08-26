Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha annunciato che il cantiere zero per il tunnel della Val Fontanabuona aprirà entro la fine del 2026. La comunicazione è giunta durante una visita al Comune di Rapallo, in provincia di Genova, dove è previsto uno degli ingressi della futura galleria. L'opera si inserisce nel pacchetto di interventi di ristoro legati al crollo del ponte Morandi, rappresentando un passo concreto verso il miglioramento delle infrastrutture regionali e il collegamento tra l'entroterra e il Tigullio.

Dettagli del progetto e obiettivi

Il progetto del tunnel mira a creare un collegamento diretto tra la Val Fontanabuona e il Golfo del Tigullio. L'obiettivo principale è ridurre tempi e costi di percorrenza per i pendolari tra entroterra e costa, oltre a migliorare l'accessibilità ai servizi e favorire lo sviluppo economico locale. L'intervento include anche la realizzazione di un nuovo svincolo sull'autostrada A12. Bucci ha informato il Consiglio comunale di Rapallo della partenza dei lavori, esprimendo favore anche per il progetto del traforo tra Rapallo e Santa Margherita Ligure, un'ulteriore iniziativa per la mobilità.

Contesto amministrativo e infrastrutturale

Durante l'incontro a Rapallo, Bucci ha sottolineato la necessità del sostegno di tutte le amministrazioni per la concretizzazione del tunnel, pur riconoscendo le voci contrarie di alcuni comitati locali.

L'assessore regionale Filippo Lasinio ha definito il traforo tra Rapallo e Santa Margherita "una buona idea" per snellire il traffico e aiutare il turismo, sebbene il progetto sia ancora in discussione. Tra le richieste del Comune alla Regione, sono emerse la revisione della funivia di Montallegro e questioni relative ai servizi di trasporto pubblico locale, evidenziando un quadro complesso di esigenze.

Ospedale di Rapallo: futuro e interventi privati

Un tema cruciale è stato il futuro dell'Ospedale di Rapallo, oggi anche Casa di Comunità. Bucci ha spiegato che si sta valutando un possibile intervento di privati. "Abbiamo ricevuto una proposta da un privato che lavora già qui a Rapallo," ha dichiarato il presidente, aggiungendo: "Aspettiamo che concretizzino, stanno andando piano perché ce ne hanno parlato da più di un anno.

Se non procederanno loro, cercheremo qualcun altro o faremo noi." Questa posizione evidenzia la volontà della Regione di assicurare il pieno funzionamento e l'ottimizzazione dei servizi sanitari, esplorando diverse soluzioni per garantire una risposta efficace e tempestiva.