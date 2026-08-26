La polizia di Torino ha messo a segno un importante colpo contro la criminalità, arrestando tre persone accusate di aver commesso due distinti furti. Gli episodi criminosi si sono verificati nella notte tra il 15 e il 16 agosto, prendendo di mira attività commerciali rimaste chiuse durante le festività estive. Il primo intervento ha visto una pattuglia della Squadra Volante agire con prontezza in una pasticceria di via Garibaldi, a seguito di una preziosa segnalazione da parte di una residente insospettita da rumori anomali in piena notte.

Arresto in flagranza dopo il furto in pasticceria

Grazie alla stretta collaborazione con gli operatori della Sala Radio, che hanno monitorato la scena attraverso le telecamere della Questura, gli agenti sono riusciti a intercettare e fermare un uomo di 58 anni, di nazionalità ruandese. Il malvivente è stato bloccato mentre tentava di nascondersi dietro un cartellone pubblicitario, precisamente all’angolo tra via Sant’Agostino e via Garibaldi. Al momento dell'arresto, l'uomo era in possesso di tutta la refurtiva sottratta dalla pasticceria: un registratore di cassa, un iPad e ben 36 confezioni di gianduiotti, il cui valore complessivo ammonta a circa 400 euro. L'operazione ha dimostrato l'efficacia del sistema di sorveglianza e la rapidità d'intervento delle forze dell'ordine nel contrastare i furti in centro.

Sventato furto di gasolio in via Druento

Il secondo significativo intervento ha avuto luogo in una ditta di trasporto e smaltimento rifiuti situata in via Druento. I poliziotti, durante un controllo, hanno notato una evidente falla nella recinzione perimetrale dell'azienda, un chiaro segnale di effrazione. Agendo con una strategia a "tenaglia", due pattuglie si sono posizionate strategicamente ai due ingressi dell'area, permettendo agli agenti di penetrare all'interno. Lì hanno colto in flagranza due uomini, rispettivamente di 30 e 42 anni, mentre erano intenti a sottrarre una notevole quantità di carburante. I ladri stavano riempiendo quattro fusti da 25 litri ciascuno, per un totale di 100 litri di gasolio.

L'azione tempestiva ha permesso di sventare il furto di carburante e di sequestrare tutti i materiali da scasso utilizzati per l'illecita operazione: tubi in gomma, fili di ferro, arnesi vari e fanali, impiegati per illuminare l'area durante il tentativo di furto.

Tutti e tre gli individui sono stati fermati in flagranza di reato, a conferma dell'efficacia delle operazioni di polizia che hanno permesso il recupero completo della refurtiva in entrambi i casi. Gli interventi, che hanno interessato sia zone centrali che periferiche della città, evidenziano l'impegno costante delle forze dell'ordine nella prevenzione e repressione dei furti, proteggendo sia gli esercizi commerciali che le aziende di servizi sul territorio torinese.