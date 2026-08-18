Nessuno dei ventisette grandi centri urbani monitorati dal bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore prevede il bollino rosso fino a giovedì. Dopo una breve pausa dovuta a un'ondata di maltempo, è atteso un rialzo delle temperature.
Per la giornata di domani, mercoledì, il bollino arancione sarà attivo in due città: Ancona e Roma. Questa allerta indica un livello di rischio per le persone più fragili.
Previsioni e allerta calore
Giovedì 20 agosto, il numero delle città con bollino arancione salirà a cinque: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso e Roma.
Il bollino arancione segnala un potenziale pericolo per le categorie più vulnerabili della popolazione.
Nella giornata odierna, invece, sono previsti solo bollini verdi, che indicano l'assenza di rischi per la salute, o bollini gialli, che rappresentano una fase di pre-allerta.
Il sistema di monitoraggio e i suoi significati
Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute è uno strumento essenziale per monitorare e segnalare i livelli di rischio nelle principali città italiane durante i mesi estivi.
I livelli di allerta sono distinti da colori: il bollino rosso indica il massimo livello di allerta, con possibili effetti negativi sulla salute anche di persone sane. Il bollino arancione rappresenta un rischio intermedio, significativo per le persone vulnerabili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.
Il bollino giallo si riferisce a una fase di pre-allerta, mentre il bollino verde conferma l'assenza di rischi specifici. Questo monitoraggio costante, che coinvolge 27 grandi centri urbani, permette di adottare misure preventive e di informare la cittadinanza sui pericoli legati alle ondate di calore.