Migliorano le condizioni di salute dei tre minori rimasti feriti in distinti incidenti avvenuti nei giorni scorsi in Molise. Gli episodi hanno coinvolto bambini e adolescenti in diverse località della regione, rendendo necessario il ricovero presso strutture ospedaliere specializzate.

Aggiornamenti sui minori feriti

Un bambino è ancora ricoverato a Napoli dopo essere stato schiacciato da un armadietto in una palestra di Campobasso. I medici stanno valutando l'avvio della procedura di alleggerimento della terapia intensiva nelle prossime ore, un segnale che indica un miglioramento clinico.

Parallelamente, un secondo minore, proveniente dall'area del venafrano, è tuttora ricoverato presso l'ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo era stato ferito a una gamba da un tagliaerba ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico; le sue condizioni sono in costante miglioramento.

Il caso del 14enne ustionato

Il terzo incidente ha riguardato un ragazzo di 14 anni di Mirabello Sannitico, che aveva riportato gravi ustioni a seguito di un incidente con un barbecue. Il giovane si trovava con la famiglia in campagna a Ferrazzano quando, nel tentativo di alimentare il fuoco con alcol etilico, la bottiglia è esplosa. L'esplosione ha provocato al ragazzo ustioni estese, in particolare al volto.

Dopo un primo ricovero al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso la sera del 2 agosto 2026 e un successivo peggioramento, il 14enne è stato trasferito d’urgenza e ricoverato nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. Fortunatamente, è stato poi dimesso dalla struttura ospedaliera romana.

Gestione delle emergenze e strutture sanitarie

La gestione di questi incidenti ha richiesto l'intervento tempestivo di diverse strutture sanitarie di eccellenza. Tra queste, l'ospedale Santobono di Napoli e il Bambino Gesù di Roma si sono rivelati centri di riferimento fondamentali per la cura dei minori in condizioni gravi. I trasferimenti e la gestione dei casi sono stati eseguiti seguendo rigorosi protocolli di emergenza e specializzazione, in particolare per il trattamento delle ustioni e dei traumi complessi come quelli da schiacciamento e da tagliaerba.