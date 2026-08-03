Campobasso registra un calo demografico: al 31 dicembre 2025, la popolazione residente era di 48.080 cittadini, 163 in meno rispetto all'anno precedente. Questi dati, dal Documento unico di programmazione 2027-2029, evidenziano un saldo naturale negativo (240 nascite, 527 decessi nel 2025).

In controtendenza, il numero delle famiglie è cresciuto a 22.935 nuclei al 31 dicembre 2025 (+307 rispetto al 2024). La maggioranza è di piccole dimensioni: i nuclei unipersonali superano il 42%, seguiti da quelli con due membri (26,7%) e da quelli con tre o quattro componenti (circa il 28%).

La Popolazione Straniera e le Comunità

La popolazione straniera residente a Campobasso al 31 dicembre 2025 ammontava a 2.998 cittadini, provenienti da oltre 80 Paesi. Le comunità più numerose includevano romeni (646), pakistani (194), bangladesi (175), ucraini (168), nigeriani (145), marocchini (114) e venezuelani (99). Dati del Censimento permanente della popolazione (1° gennaio 2025) indicavano 2.560 stranieri (5,4% della popolazione residente), con Romania (444 persone, 17,3%), Argentina (9,5%) e Bangladesh (8,5%) come principali comunità. La distribuzione per età mostrava una concentrazione tra i 25-29 anni (398 persone) e i 20-24 anni (363 persone).

Dinamiche Demografiche e Composizione Familiare

Il Documento unico di programmazione evidenzia che la crescita delle famiglie è trainata dai nuclei di piccole dimensioni (prevalentemente unipersonali o con due componenti). Il saldo naturale negativo contribuisce al calo complessivo della popolazione residente. Le statistiche ufficiali mostrano che le principali comunità straniere si concentrano in Europa e Africa, con ucraini (157), albanesi (56), nigeriani (151), marocchini (101), tunisini (74) e senegalesi (63). La distribuzione per età e sesso rivela una popolazione straniera giovane, concentrata tra i 20 e i 34 anni.