Tre persone sono state arrestate a Genova in seguito a due distinti episodi di furto avvenuti in diversi quartieri della città. Le operazioni, condotte dai Carabinieri, hanno interessato le zone di Bolzaneto e Foce, evidenziando l'efficacia dei controlli sul territorio.

Il primo intervento si è verificato nel quartiere di Bolzaneto. Qui, i Carabinieri hanno fermato due uomini, di 19 e 28 anni, entrambi di origini rumene. I due erano stati sorpresi a rubare un cellulare del valore di 1.500 euro da un supermercato. La loro fuga è stata ostacolata dall'immediato inseguimento da parte di un dipendente dell'esercizio commerciale e di un militare fuori servizio, che hanno collaborato per bloccare i malviventi mentre tentavano di allontanarsi a bordo di un'auto.

L'azione congiunta ha permesso ai Carabinieri di intervenire tempestivamente e procedere con l'arresto.

Un secondo episodio ha avuto luogo nel quartiere di Foce. In questo caso, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo di 49 anni, originario della Guinea, con l'accusa di rapina impropria. L'uomo era stato colto in flagrante dopo aver sottratto cibo e alcolici da un supermercato. Quando i dipendenti hanno tentato di fermarlo, ha reagito con violenza, aggredendoli. Questo comportamento ha trasformato il furto iniziale in rapina impropria, portando al suo immediato arresto.

Dettagli sugli arresti e le dinamiche dei furti

Gli episodi di furto a Genova, seppur distinti per modalità e quartieri, sottolineano la costante attività delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità predatoria.

A Bolzaneto, la prontezza del personale del supermercato e l'intervento di un militare fuori servizio sono stati cruciali per il successo dell'operazione, culminata nel recupero del cellulare di elevato valore. Nel quartiere Foce, la reazione violenta del ladro nei confronti dei dipendenti ha aggravato la sua posizione, configurando il reato di rapina impropria e giustificando l'intervento risolutivo dei Carabinieri.

Contrasto ai reati predatori: il ruolo dei controlli a Genova

Le forze dell'ordine genovesi mantengono un'elevata attenzione sulla prevenzione dei furti nei negozi e negli esercizi commerciali, attraverso un'intensa attività di controllo sul territorio. Tali interventi rientrano in una più ampia strategia di contrasto ai reati predatori.

A conferma di questa costante vigilanza, si inseriscono operazioni come quella recentemente condotta in via Lomellini, nel centro storico. In quell'occasione, la polizia locale ha sorpreso e arrestato due individui per tentato furto aggravato in una tabaccheria, mentre un terzo complice è riuscito a fuggire. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza cittadina e la presenza di pattuglie in abiti civili sono strumenti fondamentali per monitorare le aree più sensibili e garantire la sicurezza dei cittadini e degli esercenti.