Un bambino di tre anni e mezzo ha accusato un improvviso malore subito dopo aver fatto il bagno nel fiume Taro, nella località di Groppo, nel comune di Tornolo, sull'Appennino parmense. L'episodio si è verificato il 7 agosto 2026, mentre il piccolo, residente nella provincia di Parma, stava partecipando a un campus estivo.

Appena uscito dall'acqua, il bambino si è accasciato al suolo, privo di sensi. La prontezza e l'efficacia dell'intervento dei Carabinieri della stazione di Borgotaro sono state decisive per la sua salvezza. Un sovrintendente, dopo aver constatato l'assenza di risposta agli stimoli, ha prontamente iniziato le manovre di massaggio cardiaco.

Questa azione rapida ha permesso al piccolo di riprendere conoscenza dopo pochi istanti.

Contemporaneamente, un collega del militare ha allertato il servizio di emergenza 118 e garantito la sicurezza dell'area, facilitando l'arrivo dei soccorsi specializzati.

Supporto sanitario e trasferimento in ospedale

Sul posto sono giunte anche due infermiere dell'ospedale di Borgotaro che, sebbene fuori servizio e residenti in zona, hanno fornito ulteriore supporto nelle prime fasi di soccorso. Il bambino, una volta ripresosi, è stato mantenuto in condizioni di sicurezza fino all'arrivo dell'equipaggio sanitario. Poco dopo, è stato trasferito in elisoccorso al pronto soccorso di Parma; non risulta in pericolo di vita.

Attenzione e rischi nelle acque del fiume Taro

Il fiume Taro, che attraversa la provincia di Parma, è una meta frequentata durante la stagione estiva. Tuttavia, episodi di emergenza legati ai bagni nelle sue acque non sono rari. Il 27 maggio 2026, a Pontetaro, sempre nel parmense, un giovane di 21 anni ha perso la vita dopo essere stato trascinato dalla corrente mentre faceva il bagno con alcuni amici. In quell'occasione sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Parma con il nucleo sommozzatori giunto da Bologna, insieme ai sanitari del 118 e ai Carabinieri di Fontanellato e del Radiomobile di Fidenza.

I tecnici hanno svuotato il canale collegato all’impianto idroelettrico per favorire le operazioni di soccorso: il corpo è stato individuato e recuperato dopo ore di ricerche.

Le autorità raccomandano prudenza e attenzione durante le attività ricreative nei corsi d'acqua, soprattutto in presenza di bambini o in zone dove la corrente può risultare insidiosa.