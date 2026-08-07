Le Marche hanno registrato un incremento delle denunce di infortunio sul lavoro nel primo semestre del 2026. Sono state presentate 8.569 segnalazioni, con un aumento dell'1,13% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo dato emerge da una rielaborazione della Cisl Marche basata sui dati Inail. Particolare attenzione è rivolta anche agli incidenti in itinere, ovvero quelli che avvengono nel tragitto casa-lavoro, che hanno visto un aumento dell'1,67%, passando da 1.261 a 1.282 casi.

A livello provinciale, l'aumento delle denunce ha interessato Ancona (da 2.878 a 2.934), Ascoli Piceno (da 1.066 a 1.114) e Fermo (da 674 a 697).

Una lieve controtendenza si è osservata a Macerata, con un calo da 1.799 a 1.788, e a Pesaro-Urbino, da 2.056 a 2.036. L'incremento si concentra principalmente nei settori dell'industria e dei servizi, con un +2,33%, mentre l'agricoltura ha mostrato una diminuzione dell'8,93%. Le fasce d'età più colpite sono quelle tra i 30 e i 39 anni e tra i 50 e i 54 anni.

Infortuni mortali e malattie professionali: un quadro preoccupante

La Cisl Marche ha espresso forte preoccupazione per l'aumento degli infortuni mortali. Nei primi sei mesi del 2026, le vittime sono state 11, una in più rispetto al medesimo periodo del 2025, con nove decessi avvenuti in occasione di lavoro. Ancora più significativo è l'incremento delle malattie professionali, le cui denunce sono passate da 4.116 nel primo semestre 2025 a 4.970 nel 2026, segnando un aumento del 20,75%.

Questo fenomeno è diffuso in tutte le province: Ancona (da 861 a 1.023), Ascoli Piceno (da 537 a 578), Fermo (da 466 a 624), Macerata (da 1.235 a 1.462) e Pesaro-Urbino (da 1.017 a 1.283). Le patologie più diffuse continuano a essere quelle del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, spesso correlate alla movimentazione manuale dei carichi, ai movimenti ripetitivi e alle posture scorrette mantenute nel tempo.

Le proposte della Cisl Marche per la prevenzione

Di fronte a questo scenario, la Cisl Marche propone diverse misure per rafforzare la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Si suggerisce di incentivare l'uso del trasporto pubblico per gli spostamenti casa-lavoro, anche attraverso strumenti di welfare aziendale che supportino il costo degli abbonamenti.

Il sindacato chiede inoltre un rafforzamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, un aggiornamento costante delle misure preventive e del Documento di Valutazione del Rischio, e una collaborazione stabile e concreta tra parti sociali, Regione Marche, Inail e aziende sanitarie. Vengono accolti positivamente gli incentivi Inail destinati alle imprese che investono in tecnologia, sicurezza e prevenzione.

La tendenza regionale sugli infortuni

I dati complessivi confermano la rilevanza del tema della sicurezza nei luoghi di lavoro nella regione. Nei primi quattro mesi del 2026, le Marche hanno registrato oltre 5.500 infortuni sul lavoro, un numero che sottolinea la persistenza della tendenza all'aumento delle denunce già evidenziata nel primo semestre.