Le operazioni di bonifica proseguono sul Carso triestino, dove i vigili del fuoco sono impegnati dal primo pomeriggio di sabato per un incendio di interfaccia tra Padriciano e Gropada. L'intervento mira a mettere in sicurezza le abitazioni e una casa di riposo, prevenendo la ripresa delle fiamme in un'area particolarmente sensibile.

Nella notte tra il 3 e il 4 agosto, un presidio costante, composto da una squadra e un funzionario, ha garantito la protezione della casa di riposo e delle abitazioni vicine. I dronisti del nucleo regionale del sistema di aeromobili a pilotaggio remoto della Direzione regionale dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno effettuato un sorvolo dell'area colpita, individuando punti ancora caldi su cui si stanno concentrando le bonifiche odierne.

Attualmente, due squadre, un'autobotte e un funzionario del Comando dei vigili del fuoco di Trieste sono sul posto, dedicati sia alla bonifica che al mantenimento del presidio. Si stima che le operazioni proseguiranno per l'intera giornata.

Intervento rapido sulla Statale 14

In mattinata, un ulteriore intervento ha visto i vigili del fuoco agire per un incendio di vegetazione sviluppatosi lungo la statale 14, nel tratto compreso tra Monfalcone (Gorizia) e San Giovanni di Duino (Trieste). Sul posto hanno operato le squadre antincendio boschivo dei comandi di Gorizia e Trieste, supportate da una squadra e un'autobotte del comando di Gorizia.

Le fiamme sono state spente in pochi minuti, un'azione tempestiva che ha evitato la propagazione dell'incendio fino alla linea ferroviaria e all'autostrada A4.

Una volta domato il rogo, le squadre hanno proceduto con la bonifica dell'area per eliminare ogni eventuale focolaio residuo e garantire la completa sicurezza.

Carso: monitoraggio costante e dispositivo regionale

Il Carso triestino si conferma un'area ad alta sensibilità e a rischio per gli incendi boschivi. Le operazioni di bonifica e presidio sono condotte da squadre specializzate dei vigili del fuoco e da personale che impiega droni per la sorveglianza delle aree colpite. Il dispositivo antincendio regionale, coordinato anche dalla Protezione civile e dalla Stazione forestale di Duino Aurisina, prevede un monitoraggio costante delle zone interessate.

L'impiego di mezzi aerei, come gli elicotteri, è fondamentale per il contenimento delle fiamme.

Negli ultimi giorni, il Carso ha visto diversi episodi di incendi boschivi, con interventi che hanno interessato anche località come Bristie e Monrupino. In queste aree sono state mobilitate squadre della Protezione civile, Pompieri Volontari e mezzi aerei. Il monitoraggio continuo delle zone già colpite e delle condizioni meteorologiche, fattori cruciali per il rischio di nuovi focolai, rimane una priorità.