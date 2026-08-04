Un passo significativo verso la restituzione di un’identità ai corpi senza nome è stato compiuto il 4 agosto 2026, con la firma a Trieste di un Protocollo d’intesa regionale. Questo documento introduce nuove e più efficaci procedure per l’identificazione dei cadaveri senza nome rinvenuti nel Friuli Venezia Giulia. La sottoscrizione è avvenuta in Prefettura, coinvolgendo le Prefetture della regione, le Procure coordinate dal procuratore generale presso la Corte d’Appello, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Università di Trieste e di Udine, il Comune di Trieste (in qualità di capofila delle amministrazioni municipali) e l’Anci Fvg.

L’obiettivo primario del protocollo è duplice: da un lato, semplificare e velocizzare le procedure di riconoscimento dei corpi non identificati; dall’altro, alimentare in modo più efficiente la banca dati nazionale del DNA e il Registro nazionale dei cadaveri non identificati. Attualmente, la situazione in Friuli Venezia Giulia vede tredici cadaveri rinvenuti nel tempo ancora senza identità, a fronte di una banca dati nazionale che ne conta circa novecento. Grazie a questo accordo, le salme potranno essere sottoposte a prelievi di campioni biologici, fondamentali per la successiva profilazione e comparazione con la banca dati DNA, permettendo inoltre l’incrocio dei risultati con altri dati utili all’identificazione.

Un impegno concreto per l'identificazione

L’incontro che ha sancito la firma del protocollo ha visto la partecipazione del commissario del Governo e prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi. In attesa di una legge nazionale specifica, che è attualmente in fase di elaborazione, il protocollo regionale si configura come un’azione concreta e immediata per restituire un’identità ai corpi non riconosciuti e offrire risposte certe alle famiglie delle persone scomparse. Il prefetto Petronzi ha evidenziato l’importanza di questo passo, citando il concetto di “perdita ambigua” della professoressa Cattaneo: “Non si può lenire il dolore, la tragedia che c’è dietro una storia di questo tipo, rimarrà comunque una perdita.

Ma ci piacerebbe immaginare che levare l’aggettivo ambigua possa essere di un qual sollievo per chi rimane. Il protocollo è teso in questa direzione.”

A conferma dell’ampio sostegno istituzionale, l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha ribadito l’impegno della Regione: “La Regione si mette a disposizione di questo circuito identificativo con le sue strutture sanitarie. La determinazione precisa dell’identità del deceduto senza nome non potrà lenire il dolore dei familiari ma almeno offrirà delle certezze su ciò che è accaduto.” Questo sottolinea la volontà di tutte le parti coinvolte di fornire un supporto tangibile e significativo.

Il Registro nazionale: uno strumento chiave

Il Registro nazionale dei cadaveri non identificati, istituito presso il Ministero dell’Interno, rappresenta un pilastro fondamentale in questo processo.

Il Registro ha il compito di raccogliere e gestire i dati relativi ai cadaveri di cui non è stato possibile accertare l’identità. È alimentato costantemente dalle informazioni raccolte dalle autorità competenti, incluse le analisi comparative del DNA, e si configura come uno strumento indispensabile per favorire l’identificazione e, di conseguenza, il ricongiungimento con le famiglie delle persone scomparse. La sua banca dati nazionale consente la consultazione e l’incrocio dei dati su tutto il territorio italiano, migliorando significativamente l’efficacia delle ricerche e delle indagini a livello nazionale.