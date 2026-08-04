Il Movimento 5 Stelle ha lanciato un allarme sulle gravi condizioni di degrado in cui versa l'osservatorio astronomico di Castelgrande, una struttura scientifica di rilievo situata in Basilicata. La denuncia, diffusa il 4 agosto 2026 tramite una nota ufficiale del gruppo regionale M5S, evidenzia l'urgente necessità di interventi mirati alla salvaguardia e al ripristino dell'impianto.

La denuncia del Movimento 5 Stelle

Il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle ha formalmente dichiarato che l'osservatorio, da sempre considerato un punto di riferimento essenziale per l'astronomia nella regione, mostra ora segni evidenti di abbandono.

La nota sottolinea come le attuali «condizioni di degrado rischino seriamente di compromettere il prezioso valore scientifico e culturale» che l'osservatorio rappresenta. Per questo, il M5S ha sollecitato con forza le autorità competenti a intervenire prontamente, al fine di ripristinare la piena funzionalità dell'impianto e assicurarne la fruibilità non solo alla comunità scientifica, ma anche a tutti i cittadini e agli appassionati.

L'osservatorio astronomico di Castelgrande

L'osservatorio astronomico di Castelgrande, situato strategicamente in provincia di Potenza, costituisce una delle infrastrutture scientifiche più significative della Basilicata. Questa struttura all'avanguardia è equipaggiata con strumenti sofisticati per l'osservazione del cielo, essenziali per le attività di ricerca e per la cruciale opera di divulgazione astronomica.

Nel corso degli anni, l'osservatorio ha svolto un ruolo attivo, ospitando con successo numerosi eventi e iniziative dedicate a studenti, appassionati e ricercatori, consolidando così il suo contributo alla promozione della cultura scientifica nel territorio lucano.

Il Movimento 5 Stelle ha fermamente ribadito l'importanza vitale di preservare il patrimonio inestimabile che l'osservatorio di Castelgrande rappresenta per la regione. Il gruppo ha enfatizzato che «la scienza e la cultura sono risorse fondamentali per il territorio e non possono in alcun modo essere trascurate». La richiesta di un intervento risolutivo è stata dunque rivolta con urgenza alle istituzioni locali e regionali, affinché vengano adottate misure concrete e tempestive per il recupero e la piena valorizzazione di questa preziosa struttura.