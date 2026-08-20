La Polizia di Stato ha inferto un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti a Catania, arrestando un uomo di 55 anni sorpreso con un ingente quantitativo di droga nella sua abitazione. L'operazione, avvenuta il 20 agosto 2026, ha portato al sequestro di oltre sei chilogrammi di marijuana, insieme a dosi significative di hashish e cocaina. L'indagato, residente nel capoluogo etneo, è stato fermato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, come confermato dalle autorità.

Maxi sequestro di droga nell'appartamento

Il blitz della polizia ha avuto luogo nell'appartamento del 55enne, dove gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un quantitativo significativo di stupefacenti.

Nel dettaglio, sono stati trovati 6,5 chilogrammi di marijuana, 190 grammi di hashish e 66 grammi di cocaina. L'uomo è stato immediatamente tratto in arresto e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa delle successive procedure legali. L'intervento si inserisce in un più ampio contesto di attività di contrasto al traffico illecito di droga nella città siciliana, evidenziando la costante vigilanza delle forze dell'ordine.

Operazioni antidroga: un 29enne arrestato in flagranza

L'arresto del 55enne si aggiunge ad altre recenti e mirate operazioni condotte dalle forze dell'ordine nel territorio catanese. In un episodio distinto, risalente al 16 agosto 2026, la Squadra Mobile di Catania ha fermato un 29enne colto in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente in via Oliveto Scammacca.

L'intervento della pattuglia è stato tempestivo, bloccando entrambi i soggetti. L'acquirente è stato sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura, mentre il presunto spacciatore è stato sottoposto a perquisizione personale, estesa successivamente all'automobile.

L'attività di polizia giudiziaria ha permesso di rinvenire e sequestrare, all'interno dell'automobile del 29enne, 11 involucri di cocaina e una dose di crack, abilmente occultati in un barattolino di caramelle all'interno dello sportello. Sono stati inoltre sequestrati 125 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di un bilancino di precisione, strumento tipicamente utilizzato per la pesatura e il confezionamento della droga.

Il 29enne è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.

Questi recenti successi evidenziano il costante impegno delle forze di polizia nel contrastare con determinazione il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di Catania, attraverso un'intensificazione di controlli, perquisizioni e mirate attività di osservazione, a tutela della sicurezza pubblica.