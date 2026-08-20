Nelle ultime ore, un totale di settantuno migranti è stato soccorso e trasferito a Lampedusa, a seguito di diverse operazioni condotte nel Mediterraneo centrale. La nave Asso Venticinque, battente bandiera italiana, ha recuperato cinquantasei persone dopo aver ricevuto un SOS da Alarm Phone per un'imbarcazione alla deriva a circa settanta miglia dalle isole Pelagie. I migranti, tutti di origine subsahariana, sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera e condotti al molo Papa Francesco di Lampedusa. Hanno riferito di essere partiti dalla Libia e di aver pagato tra 500 e 1.000 euro per il viaggio affrontato.

Dettagli delle operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso hanno interessato anche altri gruppi. Nella serata precedente, quattro cittadini tunisini sono sbarcati sull'isola di Lampione e, dopo aver trascorso la notte sull'isolotto, hanno allertato il numero di emergenza 112. Sono stati recuperati da una motovedetta della Guardia di Finanza e portati a Lampedusa. Parallelamente, altri undici migranti, tra cui cinque donne e un minore, originari di Somalia e Sudan, sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera e trasferiti anch'essi sull'isola. Attualmente, l'hotspot di contrada Imbriacola ospita 288 persone.

Sbarchi a Portopalo di Capo Passero

Un ulteriore sbarco si è registrato a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano.

Un'imbarcazione con a bordo circa ottanta uomini, probabilmente di origine subsahariana, ha raggiunto la costa nella zona di contrada Pantanello. I primi soccorsi sulla spiaggia sono stati effettuati dai volontari del gruppo comunale di Protezione civile. Le forze dell'ordine sono ora impegnate nelle procedure di identificazione dei nuovi arrivati, un passaggio fondamentale per la gestione degli sbarchi.

Il ruolo dell'hotspot di Lampedusa

L'hotspot di contrada Imbriacola è il principale punto di accoglienza per i migranti sbarcati a Lampedusa e dall'isolotto di Lampione. La struttura è gestita per garantire l'accoglienza temporanea e le procedure di identificazione dei migranti in arrivo sulle coste italiane.

Con una capacità di ospitare centinaia di persone, l'hotspot funge da punto di transito in attesa di ulteriori trasferimenti o procedure amministrative, rappresentando un elemento chiave nella complessa gestione dei flussi migratori.