Il consigliere regionale del Partito Democratico, Fabrizio Cesetti, ha sollevato con forza la questione del degrado e dell'abbandono in contrada Gabbiano a Fermo. L'iniziativa, resa nota il 26 agosto 2026, mira a ottenere un intervento immediato e risolutivo da parte della Giunta comunale. Cesetti ha evidenziato le gravi condizioni in cui versa l'area, sottolineando l'urgenza di azioni concrete per affrontare le numerose criticità che affliggono i residenti.

Le denunce del consigliere Cesetti

Secondo il consigliere Cesetti, la situazione in contrada Gabbiano è caratterizzata da un inaccettabile stato di trascuratezza.

Le problematiche riscontrate includono la scarsa manutenzione delle infrastrutture stradali, la presenza diffusa di rifiuti e una evidente carenza di servizi essenziali. Cesetti ha espresso chiaramente la voce dei cittadini, dichiarando che "i residenti lamentano da tempo l'assenza di interventi strutturali e la continua trascuratezza che penalizza la vivibilità della zona". Per questo motivo, ha formalmente richiesto alla Giunta comunale di "predisporre un piano di interventi urgenti per restituire dignità e sicurezza a contrada Gabbiano", evidenziando la necessità di un'azione rapida ed efficace.

Le criticità evidenziate dai residenti

La popolazione di contrada Gabbiano ha ripetutamente segnalato le gravi difficoltà legate alla viabilità e alla sicurezza delle strade principali, in particolare lungo le vie Santa Croce, Tarucchio e Gabbiano.

In queste arterie, il transito è reso particolarmente arduo e pericoloso a causa di diverse problematiche: la presenza di profonde buche, un manto stradale visibilmente deteriorato e una marcata carenza di segnaletica orizzontale e verticale. Questi elementi combinati rendono il passaggio estremamente difficoltoso e rischioso sia per gli automobilisti che per i pedoni. La situazione ha generato un forte appello da parte dei residenti, che chiedono non solo interventi di manutenzione ordinaria, ma un vero e proprio rifacimento completo del manto stradale per garantire condizioni di sicurezza adeguate.

Appello per interventi strutturali e definitivi

La richiesta avanzata dal consigliere Cesetti si inserisce in un contesto di crescente insoddisfazione da parte della comunità locale, che esige soluzioni definitive e non più semplici interventi temporanei o "rattoppi".

I cittadini hanno espresso con chiarezza la necessità di una maggiore e più incisiva attenzione da parte delle istituzioni, ribadendo che "servono asfalto e sicurezza" per assicurare condizioni di vita dignitose e un transito senza pericoli. La Giunta comunale è stata quindi sollecitata con determinazione a programmare e realizzare interventi strutturali e duraturi, capaci di risolvere in maniera permanente le criticità infrastrutturali che persistono nelle vie principali della contrada, ponendo fine allo stato di abbandono denunciato.