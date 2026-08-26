Una pensionata di 70 anni, residente nella località di Chiaravalle, in provincia di Ancona, è stata recentemente vittima di una complessa truffa online e telefonica che le ha sottratto una considerevole somma di denaro, quantificabile in quasi 100mila euro, direttamente dal suo conto corrente. L'ingegnoso raggiro ha preso il via lo scorso 15 agosto, quando la donna ha ricevuto un messaggio SMS apparentemente innocuo. Questo messaggio annunciava un presunto accredito sul suo conto bancario e, per fornire ulteriori dettagli o per “verificare” l'operazione, indicava un numero di telefono fisso da contattare.

Nel tentativo di comprendere meglio la situazione e di verificare l'accredito annunciato, la pensionata ha composto il numero telefonico fornito. A quel punto, è stata abilmente manipolata da una serie di interlocutori. Inizialmente, ha parlato con un individuo che si è presentato come un falso operatore di una nota società di servizi di pagamento. Successivamente, la conversazione è stata dirottata verso un'altra persona che si è spacciata per un falso funzionario della Questura di Ancona. Attraverso una sapiente combinazione di pressione psicologica e informazioni fuorvianti, i truffatori sono riusciti a convincere la vittima di essere sotto una grave e imminente minaccia informatica. In un comprensibile stato di agitazione e panico, la donna ha ceduto alle richieste, fornendo incautamente tutte le sue credenziali bancarie, inclusi i dati sensibili necessari per accedere e operare sul suo conto, ai malintenzionati.

L'esecuzione della truffa e il rapido intervento dei Carabinieri

Una volta in possesso delle credenziali bancarie della pensionata, i truffatori hanno agito con estrema rapidità. Hanno immediatamente disposto due distinti bonifici fraudolenti, ciascuno dell'importo di 49mila euro, per un totale complessivo di 98mila euro sottratti. La gravità del raggiro è emersa solo in seguito, quando la vittima, resasi conto dell'accaduto, si è prontamente rivolta ai Carabinieri della stazione di Chiaravalle. L'intervento dei militari è stato cruciale e tempestivo: grazie alla loro immediata azione, sono riusciti a bloccare il secondo bonifico prima che potesse essere incassato dai criminali, salvando così una parte significativa della somma rubata.

I Carabinieri hanno avviato una meticolosa e complessa attività investigativa, concentrandosi sulla ricostruzione dei flussi finanziari. Questa indagine approfondita ha permesso di rintracciare il conto corrente su cui era confluito il primo bonifico. È stato così scoperto che il conto era intestato a un uomo di 35 anni, la cui residenza è stata localizzata fuori regione. L'individuo era peraltro già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. A seguito delle risultanze investigative dei Carabinieri, l’autorità giudiziaria di Ancona ha prontamente emesso un decreto di sequestro preventivo del conto. Questa misura si è rivelata determinante, consentendo il recupero dell'intera somma sottratta alla pensionata, che sarà interamente restituita alla legittima proprietaria. L'uomo identificato è stato formalmente denunciato e dovrà ora rispondere all'accusa di truffa aggravata, un reato che evidenzia la serietà e la premeditazione dell'azione criminale.