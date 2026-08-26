Il 26 agosto 2026, un passo significativo è stato compiuto per rafforzare la sicurezza urbana in tre comuni dell'Aquilano. Il prefetto dell’Aquila, Vito Cusumano, ha firmato nuovi patti per la sicurezza con i rappresentanti delle amministrazioni locali di Anversa degli Abruzzi, Scanno e Villetta Barrea. La sottoscrizione è avvenuta durante una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei vertici territoriali delle forze di polizia, a conferma l'approccio integrato.

Questi accordi strategici consentono ai tre comuni di accedere a risorse statali destinate alla realizzazione di avanzati sistemi di videosorveglianza.

I patti prevedono il coinvolgimento diretto degli enti locali nell’attuazione di interventi per migliorare la vivibilità delle aree cittadine e prevenire degrado e illegalità. L’obiettivo è consolidare un sistema integrato di sicurezza urbana, basato su una proficua collaborazione tra forze di polizia statali e Polizia locale, garantendo copertura e risposte efficaci.

L'espansione della rete di sicurezza provinciale

Con la firma di queste nuove intese, il numero complessivo degli accordi sottoscritti dalla Prefettura con i comuni della provincia dell’Aquila sale a 52 patti. Questo incremento testimonia un impegno costante e una strategia per rispondere alla domanda di sicurezza della comunità locale.

Si inseriscono in una visione più ampia di prevenzione e controllo. Le procedure di assegnazione delle risorse statali permetteranno agli enti coinvolti di dotarsi di strumenti tecnologici utili per la videosorveglianza e la tutela della sicurezza pubblica, contribuendo a scoraggiare atti illeciti e a facilitare l'identificazione dei responsabili.

Il ruolo centrale della Prefettura dell'Aquila

La Prefettura dell’Aquila si conferma attore chiave nel panorama della sicurezza provinciale. In qualità di organo territoriale del Governo, è responsabile del coordinamento delle attività di ordine e sicurezza pubblica. Attraverso la sottoscrizione di patti con le amministrazioni locali, la Prefettura promuove la collaborazione inter-istituzionale tra enti e forze di polizia, favorendo l’attuazione di interventi mirati alla prevenzione del degrado urbano e al miglioramento della qualità della vita nei centri abitati, consolidando un modello di gestione partecipato.