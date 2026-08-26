A dieci anni dal devastante terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016, la Cgil Marche ha lanciato il progetto "Margini Resistenti". L'iniziativa, presentata il 26 agosto 2026, si pone l'obiettivo cruciale di contrastare lo spopolamento delle aree interne delle Marche, territori che hanno subito profonde ferite a causa del sisma. L'annuncio ha evidenziato la necessità impellente di interventi mirati, capaci di sostenere concretamente la popolazione e di rilanciare il tessuto sociale ed economico delle zone più provate.

Il progetto "Margini Resistenti" è frutto di una sinergica collaborazione tra la Cgil Marche e diverse realtà locali.

La sua missione è chiara: offrire nuove opportunità ai residenti e incentivare il ritorno di coloro che, a seguito del terremoto, hanno abbandonato questi luoghi. Le azioni previste sono molteplici e articolate, spaziando dalla formazione professionale al sostegno all'imprenditoria locale, fino a percorsi strutturati di inclusione sociale. Un'attenzione particolare è rivolta a giovani e donne, le categorie più vulnerabili al rischio di abbandono delle aree interne.

Le strategie di "Margini Resistenti"

Tra le attività cardine del progetto figurano l'organizzazione di laboratori di formazione specifici, un supporto concreto all'avvio di nuove imprese e la promozione di iniziative culturali volte a rafforzare il senso di comunità.

La Cgil Marche sottolinea con forza l'importanza vitale di creare solide reti tra istituzioni, associazioni e cittadini, considerate essenziali per favorire la rinascita dei territori colpiti. L'obiettivo dichiarato dai promotori è quello di "dare voce e strumenti a chi vive ai margini e vuole restare o tornare", un impegno che mira a trasformare le fragilità in nuove prospettive.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto complesso, dove, a un decennio dal sisma, molte aree delle Marche continuano a fronteggiare una significativa diminuzione della popolazione e notevoli difficoltà nel rilanciare l'economia locale. Attraverso "Margini Resistenti", la Cgil Marche intende invertire questa tendenza negativa, proponendo soluzioni concrete e sostenibili che possano garantire un futuro alle comunità residenti.

L'impegno della Cgil Marche per il territorio

La Cgil Marche, in quanto struttura regionale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, si distingue per il suo costante impegno nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella promozione di iniziative sociali e di sviluppo su tutto il territorio. Nel corso degli anni, l'organizzazione ha dimostrato una profonda sensibilità verso le comunità locali, avviando numerosi progetti di supporto, specialmente nelle aree duramente colpite da eventi calamitosi, come il sisma del 2016.

Con il lancio di "Margini Resistenti", la Cgil Marche ribadisce e rafforza il proprio impegno nella lotta allo spopolamento e nel supporto attivo alla ricostruzione sociale ed economica delle zone interne.

Questo progetto rappresenta un passo significativo e strategico nella più ampia visione di rilancio delle aree più fragili e marginali della regione, confermando il ruolo proattivo dell'organizzazione nel promuovere la resilienza e lo sviluppo territoriale.