Il 3 agosto 2026, si è tenuto un importante sopralluogo a Palazzo d’Achille, la storica sede del Comune di Chieti, da anni chiusa e al centro di complesse vicende. All’ispezione hanno partecipato il sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Febo, il dirigente del Settore Lavori Pubblici Carlo Di Gregorio e il responsabile dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Raffaello Fico, insieme a funzionari comunali e dell’USRC. L’edificio, inagibile dal 2009 a seguito del terremoto, ha visto i suoi lavori di ristrutturazione bloccati per lungo tempo a causa di contenziosi e indagini giudiziarie.

Durante il sopralluogo, è stato delineato un percorso chiaro e concreto per la ripresa dei lavori. È stato annunciato che nei prossimi giorni verrà affidato l’incarico professionale per la redazione della variante al vecchio progetto di recupero. Questa nuova progettazione terrà conto degli esiti della perizia svolta in sede giudiziaria. L’obiettivo è ambizioso: arrivare all’approvazione del progetto esecutivo entro tre o quattro mesi, quindi prima della fine dell’anno, per poter avviare il cantiere nei primi mesi del 2027. Attualmente, l’edificio è interessato da operazioni di sanificazione e igienizzazione degli ambienti, passaggi fondamentali per consentire i sopralluoghi tecnici necessari alla stesura del progetto di completamento.

La complessità del recupero e la strategia adottata

Il sindaco Legnini ha evidenziato la particolare complessità della situazione, spiegando che gli accertamenti giudiziari hanno rivelato come le opere eseguite in passato non solo fossero parzialmente difformi, ma avessero anche aggravato il rischio sismico dell’edificio. Sarà quindi necessario per il Comune eliminare i difetti di esecuzione delle opere compiute negli anni 2018 e 2019, per poi procedere al completamento dell’intervento. La scelta di procedere con una variante al progetto esistente, piuttosto che ripartire da zero con un nuovo iter progettuale, è stata indicata come la soluzione più efficace per accelerare i tempi di riapertura della storica sede municipale alla città.

Chiusura della vicenda giudiziaria e risorse per la ripartenza

Un passaggio cruciale per la ripartenza è stata la recente sentenza del Tribunale di Chieti, che ha posto fine alla complessa vicenda giudiziaria penale legata ai lavori di ristrutturazione di Palazzo d’Achille. Questa conclusione permette ora al Comune di Chieti di concentrarsi pienamente sulla ripresa del progetto, dopo anni in cui la ricostruzione era stata ostacolata da contenziosi contrattuali con le imprese, controversie e provvedimenti di sequestro giudiziario. Il completamento dell’opera sarà reso possibile grazie al reperimento di 5 milioni di euro, già stanziati e resi disponibili attraverso la governance della Ricostruzione.

Il sindaco Legnini ha ribadito l’obiettivo di massima concretezza: la ripresa dei lavori consentirà di restituire gradualmente alla città la sua sede storica e, al contempo, di azzerare i canoni di locazione che il Comune versa per la sede provvisoria. Questo rappresenta un passaggio fondamentale anche per proseguire con la riorganizzazione della macchina amministrativa comunale.