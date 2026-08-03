Un grave e inatteso incidente ha turbato la quiete notturna nella zona di Monte Dago, ad Ancona, dove una donna di 74 anni è rimasta seriamente ferita dopo essere stata travolta dalla propria automobile. L'episodio, avvenuto durante la scorsa notte, ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi e ha generato preoccupazione per le condizioni della vittima.

La dinamica dei fatti, ancora oggetto di attenta ricostruzione, si è verificata in un momento di apparente normalità. La donna aveva appena completato la manovra di parcheggio della sua vettura, posizionandola in prossimità del garage di casa.

Subito dopo essere scesa dall'abitacolo, la macchina ha improvvisamente ripreso il movimento. L'ipotesi più accreditata per spiegare l'accaduto è un inserimento non completo del freno a mano, che avrebbe permesso al veicolo di sfrenarsi e di investire la sua proprietaria, causandole diversi traumi.

I soccorsi e le condizioni della 74enne

L'allarme è scattato rapidamente, mobilitando prontamente i mezzi di soccorso. Sul luogo dell'incidente sono giunte con tempestività le squadre della Croce Gialla e l'automedica del 118, equipaggi specializzati nel primo intervento d'urgenza. I sanitari hanno prestato le prime cure alla 74enne direttamente sul posto, operando per stabilizzare le sue condizioni e valutare l'entità dei traumi riportati nell'impatto.

Data la gravità della situazione e la natura dell'evento, è stato deciso il trasferimento della paziente all'ospedale di Torrette, il principale polo ospedaliero di Ancona. La donna è stata trasportata in codice rosso, una classificazione che indica un quadro clinico serio e la necessità di cure immediate. Nonostante la massima urgenza, le prime valutazioni mediche effettuate dai soccorritori hanno fortunatamente escluso un pericolo imminente per la sua vita. Questa notizia offre un barlume di speranza sulla sua ripresa, sebbene i traumi subiti richiedano un'attenta osservazione e un percorso di cura specifico.

Contesto dell'incidente e ruolo dell'ospedale di Torrette

Il teatro di questo sfortunato evento è stato il quartiere di Monte Dago, un'area residenziale che si estende nella periferia di Ancona.

La tranquillità notturna di questa zona è stata interrotta dal rumore dell'incidente e dall'arrivo dei mezzi di soccorso, che hanno operato con professionalità per garantire la massima assistenza alla persona coinvolta.

La scelta di trasportare la donna ferita all'ospedale regionale di Torrette è stata dettata dalla sua importanza strategica. Questo presidio sanitario rappresenta, infatti, il principale punto di riferimento per l'assistenza medica e chirurgica non solo per la città di Ancona, ma per l'intera regione Marche. La struttura, ufficialmente conosciuta come Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, è dotata di un pronto soccorso all'avanguardia, specificamente attrezzato per la gestione di emergenze complesse e traumi maggiori, come quelli che possono derivare da incidenti di questa natura.

L'ospedale di Torrette si distingue per la sua capacità di offrire una vasta gamma di servizi, che includono l'assistenza di emergenza, la diagnostica avanzata e la cura specialistica per pazienti provenienti da ogni parte del territorio regionale. La sua presenza garantisce un elevato standard di assistenza sanitaria e lo rende un centro nevralgico per la salute pubblica, capace di rispondere efficacemente alle più diverse esigenze mediche.