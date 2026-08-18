L'aeroporto di Comiso ha rivestito un ruolo di primaria importanza nella complessa gestione dell'emergenza scaturita dall'intensa attività vulcanica dell'Etna, configurandosi come uno scalo alternativo fondamentale per un elevato numero di voli. Nel periodo compreso tra il 13 e il 18 agosto 2026, lo scalo siciliano ha accolto e gestito con efficienza ben 324 movimenti aerei, garantendo in tal modo la continuità operativa dei collegamenti vitali per la Sicilia orientale. Questa operazione si è resa assolutamente indispensabile a seguito della chiusura temporanea dell'aeroporto di Catania, la cui operatività era stata compromessa dalla significativa caduta di ceneri vulcaniche.

Gestione dell'emergenza e coordinamento operativo

Durante l'arco temporale in cui l'aeroporto etneo ha dovuto sospendere le proprie attività, l'infrastruttura di Comiso ha gestito con notevole successo l'arrivo e la partenza di tutti i 324 voli che erano stati dirottati, assicurando il servizio a migliaia di passeggeri che si trovavano in transito. La SAC, la società che detiene la responsabilità della gestione sia dell'aeroporto di Catania che di quello di Comiso, ha enfaticamente evidenziato il "massimo impegno" profuso da tutto il personale e dagli enti coinvolti per affrontare la delicata situazione di crisi. Un'efficace e profonda collaborazione sinergica tra i diversi attori istituzionali e operativi è stata, infatti, determinante per minimizzare i disagi subiti dai viaggiatori e per riuscire a mantenere attivo il flusso del traffico aereo, nonostante le significative e imprevedibili difficoltà generate dall'improvvisa interruzione delle operazioni presso lo scalo di Catania.

Le capacità e il valore strategico dello scalo di Comiso

La SAC ha reiterato l'importanza vitale di una pianificazione congiunta e proattiva tra le autorità aeroportuali e le compagnie aeree, considerandola un elemento chiave per poter gestire con prontezza, efficacia e sicurezza situazioni di emergenza impreviste, come quella che ha interessato la regione a metà agosto. L'aeroporto di Comiso, posizionato strategicamente nella provincia di Ragusa, ha dimostrato di essere pienamente attrezzato con le infrastrutture e le risorse umane necessarie per assorbire un consistente e repentino incremento di traffico in tempi eccezionalmente rapidi. La sua notevole capacità operativa è stata ampiamente confermata dalla gestione efficiente e fluida dei numerosi voli dirottati.

Operativo ininterrottamente dal 2013, lo scalo è stato originariamente concepito e sviluppato per servire efficacemente sia il traffico aereo nazionale che quello internazionale, affermandosi, di conseguenza, come una risorsa infrastrutturale strategica e indispensabile per la mobilità e per lo sviluppo economico del sud-est della Sicilia.

Con la successiva e graduale riapertura dell'aeroporto di Catania, si è assistito a una progressiva normalizzazione delle operazioni di volo, riportando la situazione alla consueta routine. Tuttavia, l'esperienza recente ha inequivocabilmente rafforzato e confermato il ruolo insostituibile e fondamentale di Comiso come scalo di supporto essenziale nei momenti di maggiore criticità, in particolare quelli strettamente legati all'attività eruttiva del vulcano Etna, dimostrando la sua resilienza e importanza per il sistema aeroportuale siciliano.