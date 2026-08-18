Nuoro si appresta a vivere la 126ª Festa del Redentore, uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dell’estate sarda. In programma dal 22 al 29 agosto 2026, la manifestazione si conferma un pilastro dell’identità della città, capace di fondere spiritualità, devozione popolare, tradizione e cultura. L’edizione di quest’anno introduce significative novità, a partire da un nuovo percorso studiato per riportare l’evento nel cuore pulsante di Nuoro e rafforzare il suo legame profondo con la comunità locale.

Il cuore della Festa: percorso rinnovato e spiritualità

Il tragitto della manifestazione è stato attentamente ridefinito per attraversare alcuni dei luoghi più emblematici di Nuoro: Piazza Santa Maria della Neve, via Tola, Piazza San Giovanni, via Roma, Piazza Italia, via Dante, via Deffenu, via Ciusa Romagna, via Lamarmora, Corso Garibaldi e Via Monsignor Bua. La rinnovata e stretta collaborazione con la Curia sottolinea la centralità della dimensione religiosa, elemento fondante della Festa. Come ha spiegato il direttore artistico Ottavio Nieddu, la scelta è stata quella di un “cammino all’insegna della solennità che la Festa del Redentore impone”. Questo nuovo percorso è stato concepito per restituire alla celebrazione tutto il suo valore simbolico e rafforzare il suo legame indissolubile con la città.

Un’edizione all’insegna dell’inclusione e delle novità per la sfilata

L’edizione 2026 della Festa del Redentore pone un’enfasi particolare sull’inclusione. Sono state previste aree dedicate specificamente alle persone con disabilità, garantendo così una partecipazione piena e accessibile a tutti. L’assessora alla Cultura e vicesindaca Natascia Demurtas ha rimarcato che quest’anno la Festa sarà “davvero inclusiva, con aree dedicate alle persone con disabilità”, sottolineando l'impegno dell'amministrazione. Tra le altre importanti novità, spicca la modifica del percorso per la sfilata dei cavalieri e delle amazzoni, che prenderà il via da Piazza Italia. Questa variazione è stata introdotta per favorire un maggiore ordine e una migliore articolazione del corteo, migliorando l'esperienza per partecipanti e spettatori.

Un cambiamento significativo riguarda anche l'assenza della tradizionale tribuna delle autorità, precedentemente situata in piazza delle Grazie. Questi spazi, liberati dalla presenza istituzionale, saranno ora riservati ad anziani e disabili, un gesto concreto che rafforza l’orientamento all’inclusione della manifestazione.

Il Redentore: fede, cultura e memoria collettiva

Il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, ha voluto evidenziare il profondo significato della manifestazione, affermando che “Il Redentore è molto più di una manifestazione inserita nel calendario estivo: è fede, cultura, tradizione e memoria collettiva”. La sfilata degli abiti tradizionali, momento clou previsto per il 23 agosto, vedrà la partecipazione di gruppi folkloristici provenienti da ogni angolo della Sardegna.

Questo aspetto conferma la vocazione regionale dell’evento, che si propone di celebrare e valorizzare l’intero patrimonio culturale e identitario dell’Isola, rendendo la Festa del Redentore un appuntamento che coinvolge l'intera comunità sarda.