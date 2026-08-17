Confartigianato Imprese Marche ha lanciato un forte appello per una gestione strutturale e lungimirante delle risorse idriche nella regione. L'associazione ha evidenziato come le Marche, negli ultimi anni, siano state colpite da ripetuti periodi di emergenza idrica, esacerbati da ondate di caldo estremo e prolungate fasi di siccità. Questa situazione, sempre più critica, rende indispensabile un cambio di rotta: è fondamentale non limitarsi a interventi reattivi, volti a tamponare l'emergenza del momento, ma piuttosto implementare una pianificazione strategica a lungo termine.

L'obiettivo primario è garantire la sicurezza e la continuità dell'approvvigionamento idrico per l'intera comunità marchigiana, prevenendo futuri disagi e salvaguardando un bene essenziale.

L'impatto su imprese e cittadini: una preoccupazione crescente

La carenza d'acqua non è solo un problema ambientale o logistico; essa si traduce in concrete difficoltà per la popolazione e, in particolare, per le attività produttive del territorio. Confartigianato ha espresso profonda preoccupazione per le inevitabili ripercussioni economiche e sociali che tali emergenze comportano. "Non possiamo permetterci di continuare a rincorrere le emergenze – ha dichiarato l'associazione – è necessaria una strategia complessiva che metta in sicurezza il sistema idrico regionale".

Per raggiungere questo scopo, l'organizzazione ha sottolineato l'urgenza di investimenti significativi in infrastrutture moderne, unitamente a una gestione più efficiente e razionale delle risorse idriche disponibili. Solo così si potrà assicurare stabilità e prevedibilità, cruciali per le imprese.

Recenti disagi e l'urgenza di misure preventive

La necessità di un intervento immediato è stata ulteriormente evidenziata da recenti episodi di interruzione nell'erogazione dell'acqua potabile che hanno interessato diverse zone delle Marche. Questi disservizi si sono manifestati spesso durante le notti più calde, un periodo in cui la domanda idrica è naturalmente più elevata. Le cause sono state molteplici, dai guasti agli impianti, spesso vetusti, a una domanda stagionale che ha superato la capacità di erogazione.

Un esempio si è verificato in provincia di Pesaro, dove il caldo estremo ha provocato il blocco temporaneo di un impianto idrico importante, lasciando numerosi cittadini senza acqua per diverse ore. Tali episodi, non isolati, hanno rafforzato la convinzione di Confartigianato sulla necessità urgente di adottare misure preventive concrete e di avviare una pianificazione degli investimenti mirata a scongiurare il ripetersi di simili disagi in futuro.

In conclusione, Confartigianato Marche ha ribadito l'importanza cruciale di un coordinamento tra enti locali, le aziende di gestione e le istituzioni regionali. Questo approccio organico è l'unica via per affrontare il tema dell'acqua in maniera efficace e duratura. L'obiettivo finale è garantire la continuità e la qualità nell'erogazione dell'acqua, un servizio essenziale per cittadini e imprese marchigiane.