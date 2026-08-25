Una recente campagna di controlli condotta dai Carabinieri del Gruppo di Aosta, in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) e il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), ha rivelato diverse irregolarità in alcune strutture ricettive della Valle d'Aosta. L'operazione si è conclusa con quattro denunce, l'applicazione di sanzioni amministrative per un totale di 6mila euro e la sospensione dell'attività di balneazione di una piscina alberghiera.

Gli accertamenti, concentrati in particolare nella Valdigne, nella Valle d’Ayas e in un comune della media Valle, avevano l'obiettivo di verificare il rispetto delle normative su salubrità degli alimenti e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a contrastare il lavoro irregolare.

Le verifiche hanno portato alla luce violazioni sia penali che amministrative, evidenziando criticità normative.

Le principali irregolarità riscontrate

Tra le violazioni accertate, i militari hanno rilevato la mancata formazione del personale per la sicurezza sul lavoro e l'inosservanza delle prescrizioni per la prevenzione incendi. È stato inoltre riscontrato l'impiego di lavoratori in nero. Un'altra criticità riguarda la vendita di prodotti alimentari con indicazioni mendaci, ovvero informazioni ingannevoli su origine, provenienza e qualità, tali da trarre in errore gli acquirenti.

A seguito di questi accertamenti, quattro persone sono state denunciate in stato di libertà. Le sanzioni amministrative comminate ammontano complessivamente a circa 6mila euro.

È stata inoltre disposta la sospensione dell’attività di balneazione per la piscina di una delle strutture alberghiere coinvolte.

L'azione congiunta dei Carabinieri specializzati

L'intervento ha visto la sinergia tra il Gruppo Carabinieri di Aosta e le sue unità specializzate. Il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) opera su sicurezza alimentare e sanità pubblica, mentre il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) vigila su lavoro irregolare e sicurezza nei luoghi di lavoro. I Carabinieri hanno infine annunciato che i controlli nelle strutture ricettive della Valle d'Aosta proseguiranno anche nei prossimi giorni.