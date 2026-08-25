La provincia di Varese è stata l'area più colpita da una violenta ondata di maltempo la sera del 25 agosto 2026. I vigili del fuoco hanno gestito oltre cento interventi, supportati da cinque squadre da Milano e Monza e Brianza. Danni a alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti a Busto Arsizio, Gorla Maggiore e Ferno.

A Busto Arsizio, un albero ha schiacciato un'auto in viale Trentino, senza feriti. A Gorla Maggiore, una tromba d'aria ha scoperchiato un tetto, trascinandolo per circa cinquanta metri. Disagi alla viabilità per cantine allagate e strade ostruite da detriti a Ferno.

La Protezione Civile ha operato tutta la notte per la ricognizione.

Danni estesi e soccorsi

La zona sud della provincia, in particolare il Gallaratese, è stata duramente flagellata da pioggia intensa, grandine e forti raffiche di vento. Blackout diffusi a Gallarate dopo le 22. A Samarate, i soccorsi hanno operato fino a notte inoltrata per mettere in sicurezza tetti, abitazioni e riaprire le arterie bloccate da piante e rami. Il vento ha danneggiato i sacchi della raccolta differenziata.

Malpensa: voli cancellati e ritardi

L'aeroporto di Malpensa ha subito allagamenti su piste e terminal, causando cancellazioni di voli. Annullati tredici voli in arrivo e tre in partenza, con decine di ritardi. Un volo deviato su Linate; un cargo FedEx tornato a Parigi.

La situazione è stata risolta, ma i vigili del fuoco restano impegnati nella messa in sicurezza.

Richieste di soccorso sono giunte anche da altre province lombarde. Regione Lombardia ha formalizzato al Governo la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per i danni di una precedente ondata di maltempo del 20 agosto 2026, che ha colpito Bergamo, Brescia, Sondrio, Como, Lecco.