A Palermo, a seguito del tragico decesso di una bambina, le autorità sanitarie hanno prontamente identificato e sottoposto a profilassi antibiotica un gruppo di diciassette contatti stretti. Tra le persone coinvolte in questa importante misura preventiva figurano sia membri del nucleo familiare della minore sia operatori sanitari che hanno avuto contatti diretti con lei. L'intervento è stato disposto con l'obiettivo di prevenire ulteriori rischi di contagio e di contenere efficacemente la potenziale diffusione dell'agente patogeno responsabile della malattia.

Profilassi e soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nella profilassi comprendono sia membri del nucleo familiare della bambina sia il personale sanitario che l'ha assistita durante il ricovero. L'obiettivo primario della profilassi antibiotica è ridurre il rischio di trasmissione del batterio responsabile del decesso. Le autorità sanitarie hanno confermato che la procedura è stata avviata immediatamente dopo la diagnosi definitiva del caso.

La conferma della difterite

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha confermato che la causa della morte della bambina è stata la difterite. Il laboratorio di riferimento nazionale ha identificato il batterio responsabile, fornendo un riscontro definitivo sulla diagnosi.

Questa conferma ha permesso di attivare rapidamente tutte le misure di prevenzione previste dai protocolli sanitari nazionali.

La difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa, causata dal batterio Corynebacterium diphtheriae. Questa patologia, potenzialmente grave, è prevenibile efficacemente tramite vaccinazione. In Italia, la vaccinazione contro la difterite è obbligatoria e inclusa nel calendario vaccinale nazionale, rappresentando uno strumento fondamentale di salute pubblica. L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) gioca un ruolo cruciale nella sorveglianza epidemiologica e nella gestione dei casi di malattie infettive, fornendo supporto scientifico e operativo alle autorità sanitarie locali nell'implementazione delle strategie di controllo e prevenzione a livello territoriale.