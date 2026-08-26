Un attacco condotto con droni ucraini ha causato la morte di due persone, un uomo e un ragazzo di quattordici anni, nella regione russa di Lipeck. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 agosto 2026, quando un drone si è schiantato contro un'abitazione privata, provocando un violento incendio. Il governatore della regione, Igor Artamonov, ha confermato le vittime e ha aggiunto che due donne sono rimaste ferite nell'accaduto e stanno ricevendo l'assistenza medica necessaria. Le squadre di emergenza sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente, dove è presente anche il capo del distretto, David Todua.

Vittime e feriti negli attacchi a Lipeck

Le autorità hanno dettagliato che l'abitazione privata ha preso fuoco in seguito allo schianto del drone, portando al decesso di un uomo e di un ragazzo di 14 anni. Le due donne ferite, come indicato dal governatore Artamonov, stanno ricevendo tutte le cure necessarie. L'allerta per attacchi di droni era stata diramata su tutto il territorio della regione di Lipeck circa mezz'ora prima della mezzanotte, ora di Mosca, e tale allerta rimane attiva per la sicurezza della popolazione.

Incendio e feriti nella regione di Tambov

Un ulteriore attacco, sempre nella stessa notte, ha interessato la regione di Tambov. Un drone ha colpito il centro logistico dell’azienda Wildberries a Kotovsk, innescando un incendio.

Il governatore Yevgeny Pervyshov ha dichiarato che un dipendente della struttura ha riportato una commozione cerebrale a causa dell’onda d’urto generata dall’esplosione. Anche in questo caso, il ferito sta ricevendo le cure mediche indispensabili.

Intervento delle autorità e contesto degli attacchi

Le squadre di emergenza sono state mobilitate sia nella regione di Lipeck che in quella di Tambov per gestire le conseguenze degli attacchi, spegnere gli incendi e fornire soccorso alle vittime e ai feriti. Nella regione di Lipeck, il governatore Artamonov e il capo del distretto David Todua hanno supervisionato direttamente le operazioni sul posto. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mantenendo l'allerta per possibili attacchi di droni in vigore nella regione di Lipeck per garantire la massima sicurezza.