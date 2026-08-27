Un uomo è stato denunciato nel Fermano per aver tentato una truffa ai danni di una donna anziana, fingendosi un carabiniere. L'episodio, avvenuto il 27 agosto 2026, ha visto il malvivente contattare telefonicamente la vittima, presentandosi come appartenente all'Arma dei Carabinieri con l'intento di estorcerle denaro e oggetti di valore.

La dinamica della tentata truffa e l'intervento

La dinamica della tentata frode ricalca la tecnica ormai nota delle telefonate truffa, dove i malintenzionati si spacciano per membri delle forze dell'ordine per guadagnare la fiducia delle vittime, spesso persone anziane.

In questo caso, la sagacia della donna è stata determinante: insospettita dalle richieste insolite e pressanti, ha deciso di non cedere alle intimidazioni e ha immediatamente allertato i veri Carabinieri. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare l'azione criminosa e di identificare il presunto responsabile, che è stato denunciato a piede libero.

I dettagli dell'inganno e le raccomandazioni

Le ricostruzioni dell'accaduto hanno rivelato che il truffatore aveva cercato di convincere la vittima che un suo familiare fosse coinvolto in un grave incidente e che fosse indispensabile consegnare una somma di denaro per evitare problemi giudiziari. La prontezza e la lucidità della donna hanno scongiurato il peggio, impedendo che la truffa andasse a buon fine.

L'Arma dei Carabinieri rinnova con forza l'invito a prestare la massima attenzione a questo genere di telefonate sospette e a non esitare a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 in presenza di qualsiasi dubbio o richiesta anomala.

Il fenomeno delle truffe agli anziani, perpetrate da falsi appartenenti alle forze dell'ordine, continua a rappresentare un problema ricorrente e preoccupante, non solo nel Fermano ma in tutto il territorio marchigiano. Le autorità competenti sollecitano vivamente la popolazione a mantenere un alto livello di vigilanza, a non fidarsi mai di richieste di denaro effettuate per via telefonica e a segnalare tempestivamente ogni episodio che possa apparire minimamente sospetto, contribuendo così a contrastare efficacemente questa tipologia di reati.