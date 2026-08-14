I casi di Febbre del Nilo, nota anche come West Nile, sono saliti a quattordici nella provincia di Oristano, in Sardegna. L'ultimo aggiornamento segnala due nuovi contagi: un ultracinquantenne e un ultraottantenne, entrambi attualmente in osservazione presso l'ospedale San Martino di Oristano. Le autorità sanitarie locali, tramite il dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano, hanno prontamente avviato un'inchiesta epidemiologica e le necessarie attività di profilassi, che includono la disinfestazione delle aree di residenza delle persone colpite dal virus.

L'epidemia di West Nile in Sardegna ha visto il primo caso a maggio, coinvolgendo un ultrasessantenne. Tra i quattordici contagiati, si registra purtroppo il decesso di una persona ultranovantenne. Altri tre pazienti – un ultrasessantenne, un cinquantenne e un ultrasettantenne, e un ultracinquantenne – sono stati dimessi e hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni. Attualmente, otto persone risultano ancora ricoverate all'ospedale San Martino di Oristano: si tratta di un ultraottantenne, due ultrasettantenni, ulteriori due ultrasettantenni e un ultracinquantenne, a cui si aggiungono i due ultimi pazienti, un ultracinquantenne e un ultraottantenne, anch'essi in osservazione.

Misure di prevenzione e raccomandazioni

La direttrice del dipartimento di Prevenzione, Maria Valentina Marras, ha rivolto un appello alla cittadinanza, invitando in particolare i soggetti fragili e anziani a rafforzare le misure di prevenzione contro le punture di zanzara, principale vettore del virus. Le raccomandazioni includono l'eliminazione dei ristagni d'acqua, l'uso di spray repellenti e abiti lunghi quando si è all'aperto, e l'installazione di zanzariere per proteggere le abitazioni.

Il virus West Nile e le attività di profilassi

Il virus della Febbre del Nilo Occidentale si trasmette principalmente attraverso la puntura di zanzare infette. Sebbene in molti casi causi sintomi lievi, può portare a complicanze neurologiche severe, specialmente in persone anziane o con fragilità preesistenti.

Le attività di profilassi messe in atto dalla Asl 5 di Oristano comprendono la disinfestazione delle aree colpite e un'attenta sorveglianza sanitaria sui casi accertati. Le autorità sanitarie ribadiscono l'importanza di adottare tutte le precauzioni per minimizzare il rischio di trasmissione, soprattutto nei mesi più caldi, periodo di maggiore attività delle zanzare.