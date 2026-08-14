Un tragico incidente mortale ha funestato la mattinata a Diano d’Alba, località situata nel cuore del Cuneese. Una giovane donna, di appena 22 anni, ha perso la vita in circostanze drammatiche a seguito del ribaltamento di un trattore. Il fatale evento si è verificato mentre la ragazza era impegnata nelle sue mansioni lavorative all'interno di un'azienda agricola locale, un settore che richiede particolare attenzione alle norme di sicurezza.

L'intervento tempestivo dei soccorsi e delle autorità

Sul luogo dell'incidente, che ha gettato nello sconforto la comunità locale, sono intervenuti con la massima urgenza i sanitari del 118, i quali hanno tentato ogni manovra rianimatoria, purtroppo rivelatasi vana.

Accanto a loro, per le operazioni di messa in sicurezza e i primi rilievi, sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. Un ruolo cruciale è stato assunto anche dagli ispettori dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) dell'Asl Cn2, la cui presenza è fondamentale per avviare le verifiche sulle condizioni di sicurezza sul lavoro e per raccogliere tutti gli elementi necessari a una completa ricostruzione della dinamica dell'accaduto.

Accertamenti in corso per chiarire la dinamica del sinistro

Le autorità competenti hanno immediatamente avviato un'approfondita inchiesta per determinare le cause esatte che hanno condotto al ribaltamento del mezzo agricolo e alla conseguente, tragica morte della giovane lavoratrice.

Al momento, le indagini sono ancora nelle fasi iniziali e non sono stati divulgati ulteriori dettagli riguardanti le circostanze specifiche che hanno caratterizzato il sinistro. L'azienda agricola dove si è consumata la tragedia è situata nel territorio di Diano d’Alba, una rinomata località del Cuneese, nota per la sua forte vocazione e le sue intense attività agricole, un settore vitale ma che purtroppo a volte presenta rischi intrinseci.