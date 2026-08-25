Due giovani, di 19 e 22 anni, sono stati fermati e accusati di rapina aggravata dalla Polizia di Firenze. L'episodio ha avuto come vittima un turista inglese, al quale è stato sottratto un orologio di lusso del valore stimato di circa 20.000 euro. La violenta aggressione è avvenuta il 25 agosto 2026, nel cuore del centro storico di Firenze, precisamente in piazza della Repubblica. La vittima, in quel momento, si trovava in compagnia della moglie e della figlia, in procinto di entrare in un ristorante per la cena.

La dinamica della rapina è stata particolarmente audace.

Uno dei due malviventi si è avvicinato al turista con un pretesto, fingendo di volerlo anticipare all’ingresso del locale. Con un gesto rapido e inaspettato, ha bloccato il braccio destro dell'uomo, strappandogli con estrema violenza dal polso sinistro il prezioso orologio. Per assicurarsi la fuga e disorientare i presenti, il complice ha poi spruzzato dello spray urticante verso il turista e le persone che si trovavano nelle vicinanze. Nonostante l'aggressività dell'azione, alcuni cittadini, testimoni della scena, hanno tentato di inseguire i rapinatori, seppur senza successo immediato.

Le Indagini e i Fermati

Le indagini, condotte con meticolosa precisione dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze, hanno permesso di ricostruire l'intera sequenza dei fatti.

Un ruolo cruciale in questa fase investigativa è stato svolto dall'analisi approfondita delle immagini di videosorveglianza, sia pubbliche che private, presenti nella zona di piazza della Repubblica e nelle aree circostanti. Grazie a queste prove visive, gli inquirenti sono riusciti a identificare i due sospetti e a rintracciarli in un B&B situato nel centro della città.

Per i due giovani, il giudice ha successivamente convalidato il fermo, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere. Attualmente, si trovano detenuti presso la casa circondariale di Sollicciano. Durante le operazioni di rintraccio, nella medesima struttura ricettiva, sono stati identificati altri due individui, di 21 e 26 anni, i quali sono stati denunciati per il reato di ricettazione.

In aggiunta, per il 26enne, che è risultato essere irregolare sul territorio nazionale, è stato emesso un provvedimento di espulsione, eseguito mediante accompagnamento al Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR).

Il Recupero dell'Orologio di Lusso

Un esito positivo delle indagini è stato il recupero dell'orologio rubato. Il prezioso segnatempo è stato ritrovato durante la perquisizione effettuata nel B&B dove i rapinatori erano stati localizzati. L'orologio, sebbene con una parte del cinturino mancante, è stato riconosciuto come quello sottratto al turista inglese ed è stato prontamente restituito alla vittima. Le forze dell'ordine hanno inoltre rinvenuto una bomboletta di spray al peperoncino, un elemento che ha ulteriormente confermato il collegamento diretto con la dinamica della rapina e l'aggressione subita dal turista e dai suoi familiari.