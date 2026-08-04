Michele Fortarezza, un pensionato di 81 anni, è stato purtroppo rinvenuto senza vita in una zona impervia di Campomarino Lido, in provincia di Campobasso. L'uomo si era allontanato da casa in bicicletta lo scorso sabato e da quel momento le sue tracce si erano perse. Il tragico ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata, poco dopo le 12, quando il suo corpo è stato avvistato tra la fitta vegetazione, posizionato dietro un distributore di carburanti situato vicino alla Strada Statale 16 (S.s.16).

I familiari di Fortarezza avevano denunciato la scomparsa ai Carabinieri nella serata di sabato.

La Prefettura di Campobasso aveva diramato, nella giornata di ieri, un appello pubblico con la fotografia dell'anziano, sollecitando la collaborazione per le ricerche. Circa un centinaio di persone, tra forze dell'ordine e volontari, sono state impegnate nelle operazioni che si sono protratte per giorni, setacciando l'area di Campomarino Lido e le zone limitrofe.

Le ricerche e il tragico ritrovamento

Le operazioni di ricerca, avviate subito dopo la denuncia, hanno visto l'impegno congiunto di numerosi volontari e delle forze dell'ordine, che hanno setacciato l'ampia area circostante Campomarino Lido. Il corpo di Michele Fortarezza è stato infine individuato in una zona particolarmente difficile da raggiungere e densa di vegetazione.

La sua posizione, dietro un distributore di carburanti e a ridosso della trafficata Strada Statale 16, ha suggerito una dinamica legata all'allontanamento in bicicletta. L'avvistamento, avvenuto poco dopo le 12, ha purtroppo confermato il peggiore degli scenari, ponendo fine alle speranze di ritrovare l'uomo ancora in vita dopo giorni di angoscia.

Il profilo dell'anziano e la mobilitazione della comunità

Michele Fortarezza, originario di Cerignola, in provincia di Foggia, risiedeva a Torino. Di recente, era tornato a Campomarino, dove possedeva un appartamento. La sua improvvisa scomparsa aveva generato una vasta mobilitazione, coinvolgendo attivamente sia la comunità locale che le autorità. L'immediata attivazione delle ricerche, seguita alla denuncia dei familiari, e il tempestivo appello della Prefettura di Campobasso, con la diffusione della sua fotografia, sono stati cruciali per sensibilizzare e coinvolgere un numero significativo di cittadini nelle operazioni, sebbene purtroppo senza l'esito sperato.