A Rocchetta Sant'Antonio, nel cuore dei Monti Dauni in provincia di Foggia, Massimiliano Accetturo, 56 anni, ha compiuto una scelta di vita e lavorativa singolare: utilizzare il cavallo come principale mezzo di trasporto. Questa decisione, dettata dall'aumento vertiginoso del costo del carburante, gli permette di svolgere la sua professione di giardiniere e di affrontare gli spostamenti quotidiani in sella alla sua cavalla Maja, uno degli otto destrieri della sua scuderia. L'onerosità dell'automobile, con i suoi costi crescenti, ha spinto Accetturo verso un'alternativa più sostenibile ed economica.

Accetturo, che oggi è un giardiniere, ha un passato lavorativo significativo. Per venti anni ha vissuto e lavorato a Rimini, dove ha affinato le sue competenze nel giardinaggio, prestando servizio anche presso rinomate strutture alberghiere e collaborando con Raul Casadei. Nel 2020, ha scelto di fare ritorno nella sua Rocchetta Sant'Antonio, portando con sé non solo l'esperienza maturata, ma anche una profonda passione per i cavalli. Questa passione è una vera e propria tradizione familiare, tramandata di generazione in generazione, a partire dal suo bisnonno, che era un commerciante di cavalli con il Regno delle Due Sicilie. Attualmente, Massimiliano Accetturo risiede in una villetta dove ha allestito personalmente le scuderie per i suoi otto cavalli, mantenendo viva questa eredità.

Il cavallo: un mezzo di trasporto economico e naturale

Negli ultimi mesi, l'uso del cavallo per gli spostamenti lavorativi è diventato una consuetudine per Accetturo, che si muove agevolmente tra Puglia, Campania e Basilicata. I suoi viaggi lo hanno portato a percorrere il tratturo regio per distanze notevoli, arrivando anche a 270 chilometri, e a raggiungere località come Pescasseroli in nove giorni. La motivazione economica è chiara: "Per fare un pieno a una delle mie auto ci vogliono circa 180 euro. Andando a cavallo praticamente non spendo nulla", afferma Accetturo. Oltre al risparmio economico, questa scelta gli consente di vivere un contatto autentico con la natura e di preservare un legame profondo con le sue radici e la storia familiare.

Rocchetta Sant'Antonio e i percorsi storici

Il comune di Rocchetta Sant'Antonio, incastonato nei suggestivi Monti Dauni in provincia di Foggia, offre un contesto ideale per questa modalità di spostamento. La regione è caratterizzata da un paesaggio collinare e da una fitta rete di antichi tratturi, vie storiche un tempo utilizzate per la transumanza. Questi percorsi naturali permettono di esplorare il territorio a cavallo, attraversando la bellezza locale e collegando diverse aree del Sud Italia, proprio come fa Massimiliano Accetturo, riscoprendo un modo di viaggiare che unisce efficienza, rispetto per l'ambiente e tradizione.