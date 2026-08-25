La Procura di Udine ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni deceduta domenica scorsa in un tragico incidente stradale. L'evento si è verificato lungo la Statale 13 Pontebbana, a Basiliano (Udine). L’esame autoptico mira ad accertarne le cause. Contestualmente, il padre della vittima, 45 anni di Udine, è stato iscritto nel registro degli indagati. L'iscrizione, un atto dovuto, lo vede accusato di omicidio stradale e lesioni gravissime.

Dinamica e Conseguenze dell'Incidente

L'uomo era alla guida dell'auto che, secondo le prime ricostruzioni, è uscita di strada, schiantandosi contro un platano.

A bordo le due figlie. La bambina di 11 anni, rianimata sul posto, è deceduta durante il trasferimento in pronto soccorso. La sorellina di 4 anni ha riportato ferite gravissime ed è ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Anche il padre, ferito non gravemente, è stato ricoverato nella stessa struttura. I soccorsi del Sores Fvg sono intervenuti alle 15:30, rianimando la bambina più piccola, colpita da un arresto cardiaco traumatico.

Indagini e Versione Familiare

Le indagini indicano che l'auto ha invaso la corsia opposta prima dell'impatto. I Carabinieri verificano la corretta protezione delle bambine con i seggiolini. La madre ha precisato, tramite un messaggio, che le figlie erano sedute sui sedili posteriori e assicurate con le cinture.

Ha dichiarato che il marito avrebbe avuto un malore improvviso, perdendo il controllo. Il padre è già stato sottoposto agli esami tossicologici, come previsto.

La Statale 13 Pontebbana

L'incidente è avvenuto sulla Statale 13 Pontebbana, principale arteria del Friuli Venezia Giulia, che collega Udine a diversi centri. Il tratto tra Orgnano e Basiliano, teatro del sinistro, ha intenso traffico ed è strategico per la viabilità locale e regionale.