Un tragico incidente aereo ha scosso questa mattina la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte, dove un velivolo ultraleggero è precipitato causando la morte di due persone. L'evento si è verificato intorno alle 11.30 nella zona della diga di Campiccioli, nel territorio montano di Antrona Schieranco. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63 anni, deceduti a seguito dello schianto.

La dinamica dell'incidente e il tipo di velivolo

Il mezzo coinvolto nell'incidente è un autogiro, conosciuto anche come giroplano, un particolare tipo di velivolo con rotore superiore non collegato direttamente al motore.

Questo velivolo biposto è precipitato vicino al lago di Campiccioli, sul lato del prato. La dinamica dell'incidente ha visto l'autogiro impattare contro dei cavi, per poi prendere fuoco. L'incendio divampato a seguito dell'impatto ha reso ancora più drammatica la scena, con il velivolo completamente avvolto dalle fiamme.

I soccorsi immediati e le operazioni sul posto

Immediatamente dopo l'allarme, sono state attivate le squadre di soccorso. I vigili del fuoco del comando del Verbano-Cusio-Ossola sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente. A supportare le operazioni è giunto anche l'elicottero Drago del reparto volo di Malpensa, fondamentale per le attività di soccorso e per lo spegnimento delle fiamme che avevano avvolto il velivolo.

Anche l'elisoccorso è stato inviato sul posto per fornire assistenza immediata, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per i due occupanti, le cui vite sono state stroncate dall'impatto.

Contesto geografico e le indagini in corso

La tragedia si è consumata in un'area alpina suggestiva, nel territorio di Antrona Schieranco, una località montana situata nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Questa zona è caratterizzata da paesaggi montani e dalla presenza di infrastrutture idroelettriche, come la diga e il lago di Campiccioli, che conferiscono al luogo una particolare conformazione geografica. Le autorità locali hanno avviato le procedure di identificazione delle vittime e stanno conducendo le indagini necessarie per accertare le cause esatte che hanno portato al tragico schianto del velivolo ultraleggero, avvenuto nella mattinata del 26 agosto 2026.