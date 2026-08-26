Momenti di tensione e grave pericolo si sono vissuti nel pomeriggio del 25 agosto 2026 a Busalla, comune del genovesato, dove un uomo di 32 anni, di origine ecuadoriana e già agli arresti domiciliari, si è barricato nel suo appartamento. La situazione è degenerata quando l'uomo ha saturato l'abitazione di gas, minacciando esplicitamente di farla esplodere e mettendo a rischio l'intera palazzina e i suoi residenti. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di gestire la crisi, culminata nell'arresto del trentaduenne dopo una complessa trattativa e un tentativo di aggressione.

La vicenda ha avuto inizio quando il soggetto, in evidente stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol e stupefacenti, ha scatenato una violenta lite con i familiari che convivono nello stesso appartamento. Di fronte all'impossibilità di calmarlo e alla crescente aggressività, i parenti sono stati costretti a lasciare l'abitazione per cercare rifugio. È stato in quel frangente che l'uomo ha compiuto il gesto estremo di aprire le valvole del gas, rendendo l'aria irrespirabile e paventando la minaccia di un'esplosione che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti per l'intero stabile.

L'intervento dei Carabinieri e l'arresto

Allertate dalla situazione di emergenza, le forze dell'ordine sono giunte rapidamente sul posto, avviando una delicata e prolungata trattativa con l'uomo barricato.

L'obiettivo primario era quello di convincerlo a desistere dal suo intento e a uscire dall'appartamento in sicurezza. Dopo ore di negoziazione, i carabinieri sono riusciti a ottenere la sua collaborazione, ma la tensione non si è placata. Una volta fuori dall'abitazione, infatti, il trentaduenne ha tentato di aggredire i militari utilizzando alcuni coltelli da cucina, aumentando ulteriormente il livello di pericolo.

Per contenere l'aggressione e garantire l'incolumità degli operatori e del soggetto stesso, i carabinieri hanno dovuto ricorrere all'uso dello spray al peperoncino, una misura necessaria per bloccare l'uomo in sicurezza. L'azione si è conclusa con l'immobilizzazione e l'arresto del trentaduenne, che è stato successivamente condotto presso il carcere di Marassi a Genova.

Fortunatamente, l'intera operazione si è risolta senza che si registrassero feriti tra i militari o tra i civili coinvolti, a testimonianza dell'efficacia e della professionalità dell'intervento delle forze dell'ordine in una situazione di altissimo rischio.

La destinazione: il carcere di Marassi

L'uomo arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Genova Marassi, una delle strutture penitenziarie più importanti della Liguria. Situato nell'omonimo quartiere del capoluogo ligure, il carcere di Marassi svolge un ruolo cruciale nel sistema giudiziario, accogliendo sia detenuti in attesa di giudizio che individui già condannati. La struttura è attrezzata per fornire non solo custodia cautelare e detentiva, ma anche servizi essenziali come l'assistenza sanitaria e il supporto psicologico, fondamentali per il benessere e il percorso riabilitativo dei detenuti.