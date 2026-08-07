Un grave incidente stradale si è verificato il 7 agosto 2026 lungo la Strada 14 del Fucino, nel territorio di Celano, in provincia dell'Aquila. Lo scontro, che ha coinvolto un Suv e un'automobile, ha causato la morte di un uomo di 54 anni e il ferimento di altre due persone. L'episodio ha richiesto un massiccio intervento.

Dettagli dell'Incidente e i Soccorsi

La vittima, 54enne, aveva riportato un grave politrauma. Trasportata d'urgenza in eliambulanza all'ospedale dell'Aquila, è deceduta poco dopo l'arrivo, nonostante i tentativi dei sanitari.

Due uomini sono rimasti feriti.

Un 48enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale dell'Aquila con ambulanza da Pescina. Un 27enne, con diversi traumi, è stato trasportato in codice giallo dall'ambulanza di Avezzano.

Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 di Pescina e Avezzano, oltre all'elisoccorso dall'Aquila. La gravità delle condizioni ha richiesto un rapido dispiegamento di forze per il salvataggio.

Altri Interventi di Emergenza

Nella stessa giornata, la provincia dell'Aquila ha registrato altri interventi. A Campotosto, due motociclisti feriti in un incidente sono stati trasferiti in elisoccorso all'ospedale dell'Aquila. A Lucoli, vicino al rifugio San Rocco, l'elicottero del 118 di Pescara è intervenuto per soccorrere una ragazza con un trauma alla caviglia.

La Strada 14 del Fucino, scenario del tragico scontro, si trova nel territorio di Celano, in provincia dell'Aquila. Il sistema di emergenza sanitaria 118, attivo in Abruzzo, è fondamentale per il soccorso e il trasporto di pazienti critici verso strutture come l'ospedale dell'Aquila, riferimento per i casi più gravi.