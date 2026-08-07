La Asl Lanciano Vasto Chieti ha avviato una significativa gara europea, dal valore di 5,3 milioni di euro, per l'affidamento della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di tutte le attività tecniche connesse alla costruzione del nuovo ospedale di Vasto. Questo imponente progetto rappresenta un investimento complessivo stimato in circa 150 milioni di euro.

Il percorso verso la realizzazione del nuovo presidio sanitario è iniziato con l'approvazione del suo progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della Asl nel maggio 2025.

Successivamente, il Ministero della Salute ha ammesso l'intervento al finanziamento il 28 luglio dello stesso anno, e nel settembre successivo è giunto il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il progetto è stato poi adeguato alle indicazioni ricevute, con modifiche di piccola entità e senza alterazioni del quadro economico. Il 30 dicembre, la Asl ha indetto la gara europea per l'appalto integrato, che include sia la progettazione esecutiva sia l'esecuzione dei lavori. Alla scadenza dei termini, sono pervenute undici offerte, attualmente al vaglio della Commissione nominata il 31 marzo 2026.

Avanzamento dei Lavori e Nuova Direzione Tecnica

Mentre la gara per la costruzione effettiva del nuovo ospedale è in corso, questa più recente procedura mira a istituire la struttura tecnica che avrà il compito di dirigere e controllare l'esecuzione dell'opera.

L'obiettivo primario è garantire i più elevati standard di qualità e sicurezza sul cantiere. Mauro Palmieri, Direttore Generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, ha sottolineato la lunga attesa per questa infrastruttura, affermando: “Per anni il nuovo ospedale di Vasto è stato soprattutto un progetto atteso. Oggi siamo dentro un percorso fatto di atti, risorse e procedure concrete.” Palmieri ha inoltre ribadito l'impegno dell'istituzione: “Il nostro obiettivo resta portare avanti fino in fondo i procedimenti aperti, con rigore e attenzione ai tempi.”

Opere di Urbanizzazione: Un Passaggio Fondamentale

Parallelamente alla costruzione del presidio, le opere di urbanizzazione primaria rivestono un'importanza strategica.

Queste comprendono la realizzazione della viabilità di accesso, delle reti idriche, fognarie, elettriche e del gas. Un accordo di programma, sottoscritto nel gennaio 2024 tra la Regione Abruzzo, il Comune di Vasto e la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, ha attribuito al Comune il compito di realizzare questi interventi essenziali, con un costo complessivo stimato in circa 15 milioni di euro. La progettazione di queste infrastrutture vitali è stata avviata dal Comune solo dopo aver ricevuto l'acconto del 10% dalla Asl, un versamento pervenuto nel marzo 2025. Di conseguenza, la gara per la progettazione delle opere di urbanizzazione è stata formalmente indetta nel luglio 2026. Licia Fioravante, assessore ai lavori pubblici e vice sindaca di Vasto, ha chiarito che “nessun ritardo da parte del Comune per la progettazione delle opere di urbanizzazione per il nuovo ospedale”, spiegando che gli uffici comunali hanno potuto procedere con la stesura del documento di fattibilità solo a seguito dell'effettiva disponibilità dell'acconto.