Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità locale nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2026, lungo la Provinciale 17, la strada che collega le località di Salice Salentino e Veglie, nel cuore della provincia di Lecce. L'impatto, di estrema violenza, ha causato la morte dei coniugi Dario Serra, di 51 anni, e Giovanna Serpi, di 47 anni, entrambi originari di Nocera Superiore, in provincia di Salerno, che si trovavano a bordo della loro vettura.

La dinamica del sinistro ha visto il coinvolgimento di una Mercedes Classe A, alla cui guida si trovava un uomo di 41 anni, residente nel comune di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi.

A seguito degli accertamenti e delle prime ricostruzioni, il conducente della Mercedes è stato prontamente arrestato con la pesante accusa di omicidio stradale. I test tossicologici e alcolemici, eseguiti immediatamente dopo l’incidente, hanno rivelato che l’uomo era positivo a cannabinoidi, cocaina e alcol, un fattore che aggrava significativamente la sua posizione legale e che sarà cruciale per le indagini in corso.

La drammatica sequenza dell'incidente e l'intervento dei soccorsi

La collisione fatale si è verificata intorno all’una di notte, in un orario in cui la strada era poco trafficata. Per Dario Serra, 51 anni, non c'è stato scampo: il decesso è avvenuto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto.

Sua moglie, Giovanna Serpi, 47 anni, purtroppo è spirata poco dopo, nonostante i disperati e prolungati tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari giunti sul posto. La scena dell'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i corpi senza vita della coppia dall'abitacolo della loro auto, rimasta gravemente danneggiata nello scontro.

Anche il 41enne alla guida della Mercedes ha riportato ferite significative ed è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale Dea Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni hanno richiesto il ricovero nel reparto di chirurgia, dove attualmente si trova piantonato dalle forze dell'ordine, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari e del suo completo recupero fisico.

Le identità delle vittime e il profilo del conducente arrestato

Le vittime di questa tragedia, Dario Serra e Giovanna Serpi, erano una coppia ben nota nella loro città d'origine, Nocera Superiore, in provincia di Salerno. La loro scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità. Il conducente della Mercedes, il 41enne di San Pietro Vernotico, Brindisi, si trova ora al centro di un'inchiesta per omicidio stradale, aggravata dalla sua condizione di positività a cannabinoidi, cocaina e alcol, come accertato dai test post-incidente.

Le autorità competenti, con il supporto delle forze dell'ordine e della magistratura, stanno proseguendo con meticolosità le indagini. L'obiettivo è ricostruire con la massima precisione l'esatta dinamica del sinistro, analizzando ogni dettaglio per accertare tutte le responsabilità connesse a questo tragico evento che ha spezzato due vite e sconvolto diverse famiglie.