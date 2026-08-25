Un atto di vandalismo ha colpito i bagni pubblici di Jesi, in provincia di Ancona, dove ignoti hanno cancellato le figure che rappresentavano persone con disabilità e i simboli no gender dai cartelli segnaletici. L'episodio, avvenuto nella mattinata del 25 agosto 2026 in piazza della Repubblica, ha generato sdegno e preoccupazione.

Le immagini rimosse raffiguravano una persona su sedia a rotelle, indicando l'accessibilità, e un'icona "gender neutral" per l'inclusività. Sui pannelli sono rimaste visibili solo le figure tradizionali maschili e femminili.

La cancellazione è stata eseguita in modo netto e mirato, lasciando evidenti segni, ma senza messaggi o rivendicazioni.

Reazioni e iniziative comunali

L'amministrazione comunale di Jesi ha avviato una verifica per accertare le modalità e valutare il ripristino. L'episodio ha suscitato immediate reazioni tra cittadini e associazioni locali, che hanno espresso forte preoccupazione. Al momento, non risultano dichiarazioni ufficiali su responsabili o motivazioni.

Piazza della Repubblica, area centrale e frequentata, ospita regolarmente eventi. I bagni pubblici, gestiti dall'amministrazione, erano stati recentemente ammodernati per garantire maggiore accessibilità e inclusività, come testimoniato dall'introduzione dei simboli ora vandalizzati.

Il valore della segnaletica inclusiva

I bagni pubblici di Jesi sono stati rinnovati per rispondere alle esigenze di accessibilità e inclusione. I simboli per persone con disabilità e quelli no gender erano stati introdotti per facilitare l'utilizzo dei servizi da parte di tutti, indipendentemente da genere o condizioni motorie. Questa iniziativa, parte di un percorso di adeguamento degli spazi pubblici per pari opportunità e accoglienza, mirava a rendere i servizi igienici più riconoscibili e accoglienti. L'episodio ha riacceso il dibattito locale sull'importanza della segnaletica inclusiva, evidenziando la necessità di tutelare questi gesti di civiltà.