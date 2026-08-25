Una tragica notte ha segnato le strade del Salento, dove un grave incidente stradale ha causato la morte di due coniugi. L'evento si è verificato sulla Provinciale 17, l'arteria che collega Salice Salentino e Veglie, in provincia di Lecce. Le vittime sono un uomo di 51 anni e la moglie di 47, entrambi originari di Nocera Superiore, in provincia di Salerno, che stavano viaggiando in direzione Porto Cesareo.

L'impatto fatale è avvenuto poco prima dell'una di notte. A bordo di una Fiat Panda, i due coniugi si sono scontrati, per cause ancora in fase di accertamento, con una Mercedes Classe A.

Quest'ultima era condotta da un 41enne di San Pietro Vernotico e procedeva nella direzione opposta. La violenza dell'urto è stata tale da far ribaltare la Fiat Panda sul lato passeggero, lasciando i corpi delle vittime incastrati tra le lamiere.

Per estrarre i due occupanti dall'abitacolo della vettura, completamente distrutta, è stato necessario il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, all'arrivo dei sanitari del 118, per i coniugi non c'era purtroppo più nulla da fare. I traumi riportati nell'impatto si sono rivelati irreversibili e il decesso è avvenuto sul posto dell'incidente.

Il conducente della Mercedes ferito e le indagini in corso

Il conducente della Mercedes, un uomo di 41 anni residente a San Pietro Vernotico, è rimasto ferito nell'incidente.

Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sebbene le sue condizioni iniziali fossero gravi, le prime informazioni indicano che non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato trovato in un evidente stato di choc a seguito del violento scontro.

Sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti i militari della Stazione di Salice Salentino e un equipaggio della sezione Radiomobile, affiancati dai Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi e gli accertamenti tecnici necessari a ricostruire con precisione la dinamica esatta dell'incidente. Entrambi i veicoli coinvolti, la Fiat Panda e la Mercedes Classe A, sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell'Autorità giudiziaria per ulteriori verifiche e indagini.

Dinamica dell'incidente e operazioni di soccorso nel Salento

L'incidente si è verificato sulla SP17, una strada del Salento nota per essere frequentemente percorsa, anche da turisti. Le operazioni di soccorso sono state complesse e prolungate a causa delle gravi condizioni dei veicoli, in particolare della Fiat Panda, che ha subito danni ingenti. I vigili del fuoco hanno impiegato un tempo considerevole per liberare le vittime dalle lamiere deformate.

Le indagini condotte dai Carabinieri proseguono con l'obiettivo di chiarire ogni aspetto relativo alle cause dell'incidente e di stabilire eventuali responsabilità. Mentre la comunità di Nocera Superiore è stata profondamente colpita dalla tragica perdita dei due coniugi, le condizioni del conducente della Mercedes, seppur inizialmente preoccupanti, non destano più timore per la sua vita. La giustizia farà il suo corso per accertare la verità su questo drammatico evento che ha spezzato due vite.